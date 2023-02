28 feb 2023 14:48

“NON DISTRIBUIVO FUNGHI ALLUCINOGENI” - COURTENEY COX PUNGE IL PRINCIPE HARRY E SMENTISCE LA RICOSTRUZIONE DATA NEL LIBRO “SPARE”: NELL’AUTOBIOGRAFIA IL DUCA RACCONTA DI AVER AVUTO UN TRIP NEL BAGNO DELL’ATTRICE DOPO AVER PROVATO GLI ALLUCINOGENI CHE ERANO IN CASA. MA L’EX PROTAGONISTA DI “FRIENDS” PRECISA: “NON DICO CHE NON CI FOSSERO I FUNGHI, MA NON LI DISTRIBUIVO”. QUINDI HARRY SE LI È PRESI SENZA IL PERMESSO?