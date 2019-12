“NON HO MAI AUTORIZZATO MIA MOGLIE A DECIDERE DELLA MIA VITA” – BOSSETTI DIFFIDA GLI AVVOCATI E I CONSULENTI NOMINATI DALLA MOGLIE – IL LEGALE SALVAGNI COMMENTA GLI ULTIMI SVILUPPI DEL PROCESSO: “L’OK DELLA CORTE ALLA RICOGNIZIONE DELLE PROVE PORTERÀ A UN CLAMOROSO COLPO DI SCENA E SI POTREBBE ARRIVARE ALLA REVISIONE DEL PROCESSO…”

Da “Telelombardia”

MARITA COMI E MASSIMO BOSSETTI

Di seguito uno stralcio delle lettere di diffida mandate tramite raccomandata da Massimo Bossetti agli avvocati e al consulente nominato dalla moglie Marita Comi per effettuare indagini sul caso del marito. Il testo integrale delle raccomandate sarà mostrato questa sera nel corso della trasmissione “Iceberg Lombardia” su Telelombardia a partire dalle 20.30.

MARITA COMI E MASSIMO BOSSETTI

“Gentilissimi avvocati,

Ho appreso da mia moglie Marita Comi che la stessa ha firmato una nomina a vostro favore contrariamente alla mia volontà. Gli unici avvocati che possono lavorare sul mio caso sono l’avvocato Salvagni e l’avvocato Camporini. Vi diffido pertanto dal compiere qualsivoglia attività processuale o extraprocessuale nonché eventuali indagini difensive in mio favore. Mi riservo di valutare il vostro comportamento e se del caso denunciarlo in ogni sede agli organi competenti.

camporini salvagni difesa bossetti

Egregio signor Infanti,

Ho recentemente appreso che si sta occupando del mio caso. Non capisco a quale titolo non avendo ricevuto da me alcun incarico in tal senso. Non ho autorizzato nessun altra persona, nemmeno mia moglie, ad assumere decisioni in tal senso così importanti per la mia vita. Le intimo pertanto di cessare qualsivoglia attività con effetto immediato, diversamente la denuncerò alle autorità competenti.”

2 – OMICIDIO YARA, LEGALE BOSSETTI: “L’OK DELLA CORTE ALLA RICOGNIZIONE DELLE PROVE È UN PRIMO PASSO VERSO NUOVE ANALISI DEL DNA”

Da “Radio Cusano Campus”

MASSIMO BOSSETTI

L’avvocato Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

marita bossetti

Sugli ultimi sviluppi del processo. “Finalmente, dopo 5 anni e oltre, la Corte d’Assise di Bergamo ha dato un ok ad un primo step, che è quello di una ricognizione dei reperti. Abbiamo evidenziato come ora la tecnologia consenta di avere risultati più affidabili per quanto riguarda il test del dna. La corte ci ha autorizzato su tutto, anche se ha messo un recinto un pochino più stretto concedendoci di fare una ricognizione, quindi capire innanzitutto quali sono i reperti ancora disponibili con la supervisione della polizia giudiziaria.

massimo bossetti

E’ una prima fase indispensabile senza la quale non si può accedere a quella successiva delle analisi, che è il nostro obiettivo. Siamo convinti che quel dna di ignoto 1 non è di Massimo Bossetti. Secondo me questo porterà a un clamoroso colpo di scena e si potrebbe arrivare alla revisione del processo. E’ gravissimo che finora non ci abbiano mai concesso una nuova perizia affermando che non erano più disponibili i campioni di dna, cosa ampiamente smentita dai fatti.

LA LETTERA SCRITTA DA MASSIMO BOSSETTI A LIBERO

Sono contento che quantomeno si sia ristabilito che i campioni ci sono. La moglie di Bossetti ha nominato altri due avvocati per condurre indagini difensive nei confronti del marito, che però non vuole tutto questo ed ha intimato a questi avvocati di non fare alcuna attività che possa andare in contrasto con i suoi avvocati ufficiali”.

