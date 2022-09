16 set 2022 16:45

“NON MANGIA E NON SI LAVA DA GIORNI” – QUALCUNO AIUTI CARA DELEVINGNE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI: LA MODELLA 30ENNE È STATA VISTA IN CONDIZIONI INDECENTI, SPORCA E IN STATO CONFUSIONALE IN DIVERSE OCCASIONI, MA PARE CHE LA SITUAZIONE SIA PIÙ TRAGICA DI QUELLA CHE SI POSSA PENSARE – LA RAGAZZA È MAGRISSIMA E IN CONDIZIONI MENTALI MOLTO INSTABILI E AL "BURNING MAN" NON HA TOCCATO CIBO E NON SI È LAVATA PER GIORNI. E C’È CHI HA AVVISTATO L’AMICA MARGOT ROBBIE USCIRE DA CASA SUA IN LACRIME… - VIDEO