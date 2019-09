“NON MI VENDERÒ MAI PER LORO” - COURTNEY LOVE AL VELENO SU INSTAGRAM HA SFANCULATO LA STILISTA JOSS SUCKLER CHE LE AVEVA OFFERTO 100 MILA DOLLARI PER PARTECIPARE A UNA SUA SFILATA - IL MOTIVO? LA SUCKLER È LA MOGLIE DI DAVID SUCKLER, LA CUI FAMIGLIA PRODUCE L'OXYCONTIN, L'ANTIDOLORIFICO DA CUI LA VEDOVA DI KURT COBAIN È STATA DIPENDENTE PER ANNI: “NON HANNO DAVVERO NESSUNA VERGOGNA…” (VIDEO)

Da "www.repubblica.it"

courtney love 5

“Ci metto una faccia. Ed eccola qui la faccia della crisi americana degli oppioidi, edizione alla moda. Vi avrei dovuto chiedere 250 milioni di dollari al giorno, altroché”. Questo il post su Instagram in cui Courtney Love spiega il perché del suo rifiuto a partecipare alla serata in cui l’aveva invitata Joss Sackler, ereditiera della famiglia proprietaria della Purdue Pharma che produce l’OxyContin, proprio l’antidolorifico di cui la vedova di Kurt Cobain è stata per anni dipendente.

joss sackler 3

Ai 100 mila dollari offerti dalla Suckler per l’invito alla sfilata della linea LBV alla Fashion Week di New York, la musicista ha così ribattuto con un post al veleno che ha ricevuto migliaia di commenti.

“Ho zero problemi con la mia ingenuità sul tuo esatto ruolo di strega malvagia, delle crisi americane contro gli oppiacei, ho semplicemente pensato che fossi una cagna senza parole e con soldi da bruciare: perché allora non chiederti un mucchio di soldi per la beneficenza?”.

courtney love 6

Joss Suckler è la moglie di David Suckler, la cui famiglia produce l’OxyContin ed è accusata di aver raccolto miliardi in America grazie all’uso sconsiderato di oppioidi, che ha portato alla morte di più di 400 mila persone negli Stati Uniti.

joss sackler 1

Nella mail inviata alla musicista dal team di Joss Suckler, si legge: “Il direttore creativo della linea LBV, Elizabeth Kennedy, e Joss Suckler sono grandi fan di Courtney: lei incarna nel modo migliore lo stile delle donne che loro vestono, forte e determinata”.

Da un anno libera dalla sua dipendenza dall’OxyContin e dal tranquillante Benzos, Love ha dichiarato: “Sono una dei drogati oggi puliti più famosi del pianeta, mio marito è morto d’eroina, la famiglia Suckler non ha davvero nessuna vergogna: non mi venderò mai per loro, non prenderò mai i loro soldi.

courtney love 4

Perché invece non li danno a qualche centro di recupero, o finanziano il Narcan che serve per contrastare le overdose da oppiacei, o realizzano invece un anti-dolorifico che non dia dipendenza?”.

joss sackler 2 courtney love 1 courtney love joss sackler 8 courtney love alla paris fashion week courtney love joss sackler 6 kurt cobain e courtney love frances bean cobain e courtney love joss sackler 7 joss sackler 4 joss sackler 5 courtney wild courtney love 3