“NON PIOVEVA, NON TIRAVA VENTO, È VENUTO GIÙ COSÌ ED È STATO TERRIBILE” - ENNESIMA TRAGEDIA SFIORATA A ROMA: UN ALBERO E’ CROLLATO IN VIA TIBURTINA E HA COLPITO UN UOMO E IL FIGLIO DI 10 ANNI, CHE STAVANO PASSANDO IN MONOPATTINO. SONO STATI RICOVERATI IN OSPEDALE IN CODICE GIALLO, MA NON HANNO RIPORTATO FERITE GRAVI...

Camilla Mozzetti per “il Messaggero”

ALBERO CADUTO TIBURTINA

«Non pioveva, non tirava vento, è venuto giù così ed è stato terribile». Sul ciglio della strada di fronte ai bar e ai locali di via Tiburtina, all'altezza del civico 76, la gente è ancora scossa. Ieri pomeriggio, poco dopo le 18.30, un albero è venuto giù crollando addosso a un uomo e a suo figlio.

Fortunatamente l'arbusto, un Cercis siliquastrum (albero di Giuda) non era molto grande: alto forse tre metri era ormai morto da tempo. Tuttavia, non ha evitato la corsa in ospedale per il papà quarantenne e il figlioletto che stavano tornando a casa in monopattino.

ALBERO DI GIUDA

La pianta li ha centranti in pieno e sono finiti rovinosamente a terra mentre la gente, sentendo il boato da dentro i locali, ha iniziato a gridare pensando che qualcuno fosse stato investito. Prima ancora dell'arrivo dei soccorsi e della polizia locale a tirar via da sotto la pianta l'uomo e il figlio minorenne sono stati proprio i residenti e alcuni commercianti della zona.

Sul posto poi sono arrivati i vigili urbani del II Gruppo Sapienza e i sanitari del 118. A scopo precauzionale, il papà 56enne e il figlioletto di dieci anni sono stati trasportati al policlinico Umberto I in codice giallo (assegnato non tanto per le ferite quanto per la dinamica dell'incidente). I due sono stati comunque colpiti in pieno dall'albero anche se dalla parte superiore e non dal tronco.

ALBERO CADUTO TIBURTINA 2

CORSA IN OSPEDALE

Ciononostante, sono rimasti feriti. Al loro arrivo al Policlinico i sanitari hanno avviato tutti gli esami al fine di escludere fratture o traumi cranici. I vigili urbani intanto hanno dovuto gestire il traffico che si era creato chiudendo in parte via Tiburtina e aspettando i vigili del fuoco che hanno poi provveduto al taglio della pianta mentre per la rimozione si dovrà aspettare l'intervento del Servizio giardini. «Ci siamo spaventati moltissimo ma stiamo bene», avrebbe detto il padre con il ragazzino mentre salivano sull'ambulanza diretta in ospedale. Ma perché quell'albero è crollato?

ALBERO CADUTO TIBURTINA 3

PIANTA MORTA

«Su via Tiburtina purtroppo questi alberi - spiega l'assessore all'Ambiente del II Municipio Rino Fabiano che ieri pomeriggio è accorso sul luogo dell'incidente - sono molto vecchi e ormai morti, anche quello che è crollato era ormai senza radici, aspettiamo da anni che il Comune provveda alla manutenzione delle oltre 30 mila alberature del territorio o che eroghi le risorse per poterlo fare noi».