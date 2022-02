“NON POSSIAMO RISCHIARE LA VITA PER ANDARE A SCUOLA” – UNA LASTRA DI METALLO CADE AL LICEO TASSO DI ROMA: UNA RAGAZZA È FERITA ED È FINITA IN OSPEDALE – GLI STUDENTI, GIÀ SULLE BARRICATE, PROTESTANO SU INSTAGRAM: “QUESTE SONO LE CONDIZIONI DELLA NOSTRA SCUOLA E DELLA MAGGIOR PARTE DELLE SCUOLE ITALIANE”

Grave incidente a scuola. Una lunga lastra di metallo sarebbe caduta su tre studenti all’interno del liceo Tasso di via Sicilia a Roma, ferendo una ragazza. A denunciarlo è stato il Collettivo politico della scuola attraverso stories su Instagram. «Oggi al Tasso nella nostra scuola è caduta una trave di diversi metri che ha ferito una ragazza mandandola in ospedale. Non possiamo rischiare la vita per andare a scuola» si legge nel post.

«Queste sono le condizioni della nostra scuola e della maggior parte delle scuole italiane» continua il collettivo a caratteri cubitali. Sempre su Instagram, gli studenti hanno pubblicato anche un video che mostra un cordolo di metallo di diversi metri a terra nel mezzo del corridoio dell’istituto. Nonostante gli studenti colpiti siano tre, soltanto la ragazza è stata portata in ospedale e sarebbe stata «lievemente ferita».

Sull'accaduto è intervenuto anche il preside del liceo, Paolo Pedullà, che all’Adnkronos ha detto: «Un pezzo di controsoffitto è caduto questa mattina in un’aula che si affaccia su via Puglie. Una ragazza è stata colpita al labbro ed è andata a fare un controllo in pronto soccorso».

