Tra Fedez e Fabrizio Corona, che di recente ha dovuto fare i conti con un blackout del profilo Instagram, le cose sembra che non vadano poi così bene. L'ex re dei Paparazzi ha spesso criticato il rapper, attaccandolo per il suo modo di vivere con la moglie Chiara Ferragni.

Un motivo che, tra l'altro, appare abbastanza strano: ognuno è libero di vivere la propria vita come meglio ritiene. E Fedez, un vero grande comunicatore, è stato protagonista di una scalata senza precedenti: ora è il re indiscusso della comunicazione, lasciando solo ombra ai competitors. Forse questo ha dato fastidio a Fabrizio Corona?

Operazione rewind. Si riavvolge il nastro e si arriva al 2009, periodo in cui conosce Corona (la loro relazione va avanti per qualche tempo). "Sai che lui mi odia?", dice Fedez. Belen, a quel punto, cerca di cambiare discorso. Poi dice ancora: "Ma non penso ti odi...". Il rapper rincara la dose: "Ogni giorno fa una c***o di storia contro di me, è ossessionato. Che c***o di ossessione ha nei miei confronti? Perché ho più tatuaggi di lui? Ma fattene altri due così non rompi i cogli***. Non c'ha un ca*** da fare… vabbè”.

