12 ago 2022 18:58

“NON SONO STATI I RUSSI” - STEVEN SEAGAL È APPARSO SUI MEDIA STATALI DI MOSCA PER DIFENDERE LA SUA VISITA NELLA PRIGIONE DEL DONBASS, DOVE CINQUANTA UCRAINI SONO STATI BRUCIATI VIVI – FAN NUMERO UNO DI PUTIN E CITTADINO RUSSO DAL 2016, DICE DI ESSERE UN “DIPLOMATICO”: HA DEFINITO L’ATTACCO IN CRIMEA “MOLTO RAGIONEVOLE” E HA PARLATO DELLO ZAR COME DI "UNO DEI PIÙ GRANDI LEADER MONDIALI"… - VIDEO