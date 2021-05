C’ERAVAMO TANTO AMATI – DIETROFRONT DI CAIRO SUL LITIGIO CON IMMOBILE: “PER ME E’ FINITA QUI, HO AVUTO IMMOBILE COME GIOCATORE, MI È SPIACIUTO IL MODO IN CUI È ANDATO VIA DA TORINO, MI SONO SENTITO UN PO’ UN AMANTE TRADITO” – MA LA LAZIO NON CI STA, IL PORTAVOCE RAO: "IERI SERA ALL’OLIMPICO SONO SUCCESSE COSE MOLTO GRAVI PER IL MONDO DELLO SPORT, CHE LA LAZIO NON PUÒ FAR PASSARE SOTTO SILENZIO" – LA RISPOSTA DI URBANETTO…