Daniele Autieri per “la Repubblica - Edizione Roma”

«Prima lavoravo in un centro estetico in Prati. Quando è scoppiato il Covid il centro ha chiuso e ho cominciato a fare la escort». Viviana, 35 anni, gli ultimi due passati a fare il mestiere più antico del mondo, è una delle decine di ragazze che lavorano in Prati, in quel quadrilatero della borghesia romana stretto tra San Pietro e il tribunale, approdo naturale per centinaia di avvocati, commercialisti, notai che finiscono per essere "clienti abituali".

«Quando il centro estetico ha chiuso - prosegue Viviana - ho capito che una parte di quella clientela mi avrebbe seguito e allora mi sono messa in proprio. Tante altre ragazze hanno cominciato con la pandemia. Il Covid ha moltiplicato l'offerta nel quartiere, in parte per la crisi economica, in parte perché l'assenza di turisti ha reso disponibili molti appartamenti a prezzi più bassi del solito».

Che tipo di clientela c'è in Prati?

«Molto selezionata. In genere sono avvocati e commercialisti che lavorano nel quartiere. Spesso giovani uomini piacenti tanto che il mio pensiero quando li vedo è: ma perché pagare quando potresti averlo gratis? La realtà è che sono stressati, annoiati dalla monotonia della vita coniugale e vengono da me in pausa pranzo per rilassarsi».

Se sono così giovani, in carriera e piacenti, perché vengono da lei?

«Molti di loro perché è più facile senza implicazioni sentimentali e tanti perché si convincono che pagando non si tradisce».

Ha mai avuto paura prima d'ora?

«Mai. I miei clienti sono professionisti, non cercano lo sballo. Sono molto attenta a questo perché il confine è sottile».

Le tre donne uccise sono state trovate in un appartamento. Come funziona, li prendete in affitto?

«Di solito affittiamo case vacanza per un paio di mesi e poi cambiamo. Spostarsi è essenziale per non destare troppa curiosità nei condomini e anche per evitare problemi con la polizia».

Quanto costa al mese affittare un appartamento in Prati?

«Al massimo mille euro al mese, ma so di altre colleghe che pagano anche duemila euro. Sono stata sempre fortunata almeno da questo punto di vista. Adesso però è più complicato, la città è piena di turisti e i padroni di casa preferiscono affittarla a giorno».

Quanta concorrenza c'è nel quartiere?

«Moltissima, io lavoro da sola, ma conosco tantissime ragazze che lavorano e lavorano tanto con tariffe più basse. C'è un tema di prezzi. Mi spiace dirlo ma queste ragazze cinesi offrono servizi a basso costo e sono disposte a tutto. Io chiedo duecento euro per un massaggio speciale, loro con 100 euro e anche meno fanno qualunque cosa. Questo sai cosa significa? Che trovi il ragazzetto sballato con due grammi di cocaina che vuole fare serata con te. E lì i rischi aumentano».

Capita spesso che vengano richieste due ragazze insieme?

«Certo! Tanti clienti chiedono un "quattro mani". Sono gli stessi che spingono per andare oltre quel confine. È un mondo fuori controllo che mi mette paura».

E lei?

«No. Io lavoro sempre da sola. Anche se conosco altre ragazze. Ma voglio rimanere indipendente e avere la possibilità di scegliere i miei clienti, o di mandare via qualcuno che non mi convince».

Ci sono tante ragazze cinesi nel giro?

«Tantissime e sono aumentate negli ultimi anni. Basta guardare le bacheche dei siti di incontri e di massaggi, ormai sono piene di profili di ragazze cinesi. Da quello che so però non sono autonome come noi italiane o le sudamericane. Hanno qualcuno dietro, proprio come le ragazze dell'Est».

Da cosa si capisce?

«Ad esempio dall'età, sono tutte giovanissime. Spesso le trovi al limite dei diciotto anni».

Alla fine le donne uccise sono tre. Penserà a loro la prossima volta che si troverà ad aprire la porta ad uno sconosciuto?

«Spero di farlo ancora per poco. In questi due anni ho messo un po' di soldi da parte e a dicembre smetto. O almeno ci provo».

