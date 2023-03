3 mar 2023 09:08

“NOTIZIE NON VERIFICATE E DI MACROSCOPICA FALSITÀ” – L’AVVOCATO DI MARIA DE FILIPPI, E DELLA FAMIGLIA COSTANZO, SMENTISCE L’ARTICOLO DEL “CORRIERE DELLA SERA” SULL’EREDITÀ DEL GIORNALISTA. IL QUOTIDIANO AVEVA PARLATO DI “UN PATRIMONIO DI 70 MILIONI DI EURO” E DI “NUMEROSI IMMOBILI, TRA CUI UNO AD ANSEDONIA, DUE IN VIA POMA A ROMA E ALTRI IN PROVINCIA DI GROSSETO” – REPLICA DEL LEGALE: “LA VALUTAZIONE È IMMAGINIFICA”