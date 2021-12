“ODDIO, ODDIO, SONO MORTI TUTTI” – LO SCIOCCANTE VIDEO GIRATO POCHI ISTANTI DOPO IL CROLLO DELLA GRU A TORINO, PRIMA CHE ARRIVASSERO I SOCCORSI: NELLE IMMAGINI SI VEDONO I CORPI DEI TRE OPERAI A TERRA E INTORNO LE PERSONE CHE URLANO DISPERATE – LE VITTIME SONO ROBERTO PERETTO (52 ANNI), MARCO POZZETTI (54) E UN VENTENNE, FILIPPO FALOTICO. I PRIMI DUE SONO MORTI SUL COLPO, IL TERZO POCHE ORE DOPO IN OSPEDALE. FERITI UN ALTRO GRUISTA E DUE PASSANTI - VIDEO

filippo falotico roberto peretto marco pozzetti

Gru cade su palazzo: le vittime tra i 20 e i 54 anni

(ANSA) - Le vittime nel crollo della gru a Torino sono Roberto Peretto, di Cassano d'Adda (Milano), 52 anni, Marco Pozzetti, 54 anni, di Carugate (Milano), Filippo Falotico, 20 anni, di Coazze (Torino).

I primi due sono morti sul colpo, il terzo poche ore dopo in ospedale, al Cto di Torino,. Feriti un altro gruista, Mirzad Svrka, 39 anni, bosniaco e residente a Chivasso (Torino), e due passanti, un uomo di 33 anni e una donna di 61, ora ricoverati, in codice giallo, al Cto.

Crollo gru: procura nominerà consulente tecnico

crollo di una gru a torino

(ANSA) - La procura di Torino intende affidare una consulenza a Giorgio Chiandussi, docente del Politecnico, per fare luce sul crollo di una gru che stamani ha provocato 3 morti e 3 feriti. Lo si è appreso in ambienti vicini all'indagine. Chiandussi opera nel dipartimento di ingegneria meccanica.

Crollo gru: cordoglio social degli amici per i tre operai

(ANSA) - "Se l'amicizia avesse un nome quello sarebbe il tuo, e se avesse un volto avrebbe i tuoi occhi e il tuo sorriso. La vita ti ha portato via senza che potessimo prevederlo. Buon viaggio Filippo, mancherai".

il sindaco stefano lo russo sul luogo del crollo della gru a torino

È il messaggio che un'amica di Filippo Falotico, l'operaio di 20 anni morto questa mattina a Torino nel crollo di una gru dedica all'amico sulle pagine di Facebook. Filippo, residente a Coazze (Torino), in Val Sangone, era il più giovane dei tre operai deceduti. Roberto Peretto aveva 52 anni e Marco Pozzetti 54 anni. Sul profilo della giovane vittima sono molte le foto della sua grande passione: auto e moto vintage. In particolare 'vecchi' motorini e quelli da cross. Insieme alle Cinquecento anni '90.

torino il video del crollo della gru prima dei soccorsi 4

"Con grossa rabbia e tanta incredulità sull'accaduto - scrivono dal gruppo Cinquecento Volte Passione di cui era socio - comunichiamo la perdita del nostro amico Cinquecentista Filippo Falotico. Un ragazzo semplice e educato, disponibile e davvero appassionato. Il nostro club si unisce al dolore della famiglia e amici rivolgendo le più sentite condoglianze. Ciao Filippo".

"Sono distrutto da questa notizia - scrive in un altro post un amico di Filippo - la vitalità che avevi, la forza, la voglia di fare e di vivere che trasmettevi era smisurata... sono cose che nOn riesci a credere e nOn ci sono parole per descriverle.. riposa in pace ragazzo, eri un pazzo e una brava persona per davvero.."

