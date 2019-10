“OGGI NESSUNO RIFAREBBE 'BASIC INSTICT' A HOLLYWOOD” – A 61 ANNI SHARON STONE TORNA A PARLARE DEL FILM CHE L’HA INCORONATA UNA DELLE ATTRICI PIÙ ARRAPANTI: “È STATO CONSIDERATO MOLTO OSÉ QUANDO USCÌ. ERA PIENO DI COCAINA, NUDITÀ E SESSO. PENSO CHE SIA STATO FATTO IN UN MOMENTO STORICO PERFETTO PERCHÉ HA CATTURATO TUTTE LE NOSTRE PAURE DI ALLORA. ERA IL TEMPO IN CUI IL POTERE…” (VIDEO E FOTO HOT)

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

Oltre 40 film alle spalle, tra cui l'indimenticabile "Basic Instinct" e 61 anni portati splendidamente. Sharon Stone posa per la copertina di "Allure" in reggiseno nero di pizzo e dice: "Il mio corpo mi piace molto di più adesso..."

"Quando ero più giovane, tutti mi dicevano cosa non andava nel mio corpo. Mentre giravo Basic Instinct avevano assunto un truccatore, mi riempiva di trucco che io poi mi toglievo subito...", racconta la star che del film, che la rese un'icona del cinema aggiunge: "Basic Insinct è stato considerato molto osé quando uscì, in quanto pieno di cocaina, nudità e sesso

Penso che sia stato fatto in un momento storico perfetto perché ha catturato tutte le nostre paure e i dubbi di allora... era il tempo in cui il potere delle donne stava cambiando. Dubito che oggi potrebbe avere quel sensazionalismo che aveva in quel momento..." e poi aggiunge: "Quando ho iniziato la mia carriera, c'erano solo due modi in cui potevamo sederci: incrociare le caviglie o tenere le caviglie sotto la sedia...".

Il periodo più bello della sua vita? I 40 anni: "A 40 anni a Hollywood non si lavorava, se eri una donna.... Ero già madre di tre figli a anche se nessuno voleva uscire con me perché nessuno vuole uscire con una donna che ha dei bambini piccoli, è stato un periodo bellissimo per me, di riconciliazione e cambiamento ...".

Poi nel 2001 l'emorragia cerebrale che la costrinse a due anni di riabilitazione per ri-imparare a camminare e parlare, un viaggio che, conclude la Stone: "Mi ha permesso di vedere ciò che è veramente importante nella mia vita".

