25 ott 2022 10:53

“GLI OMOSESSUALI NON SONO MELE MARCE. IL REGNO DI DIO NON È UN CLUB, NESSUNO È ESCLUSO” - IL CARDINALE HOLLERICH, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE, APRE ALLA BENEDIZIONE PER LE COPPIE GAY, VIETATA DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE: “PENSATE CHE DIO POSSA MAI 'DIRE MALE' DI DUE CHE SI VOGLIONO BENE? NON C'E' SPAZIO PER UN MATRIMONIO SACRAMENTALE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO. MA QUESTO NON VUOL DIRE CHE LA LORO RELAZIONE AFFETTIVA NON ABBIA VALORE - MI INTERESSA DISCUTERE DI ALTRE COSE: PERCHÉ LA PERCENTUALE DI OMOSESSUALI NELLE ISTITUZIONI ECCLESIALI È PIÙ ALTA CHE NELLA SOCIETÀ CIVILE?”