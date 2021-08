22 ago 2021 16:24

“ORMAI SE TI VACCINI, TI DISCRIMINANO” – I CLIENTI VACCINATI E MUNITI DI GREEN PASS DEI RISTORANTI SI LAMENTANO PER ESSERE STATI COSTRETTI A MANGIARE ALL’INTERNO DEI LOCALI PER LASCIARE I POSTI LIBERI ALL’ESTERNO AI NON VACCINATI – LA LAGNA DI UN RISTORATORE: “METTETEVI NEI NOSTRI PANNI, SE FACCIAMO ACCOMODARE ALL'APERTO UN CLIENTE CON IL PASS RISCHIAMO DI PERDERE L'INCASSO DEI COPERTI AL CHIUSO” (E STICAZZI?)