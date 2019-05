“PAMELA È RIMASTA BELLA, ANZI FORSE PIÙ BELLA DI PRIMA” – COME MAI IL LEGALE DELLA PRATI CARLO TAORMINA A “NOVELLA2000” NON DICE SE HA CONOSCIUTO MARK CALTAGIRONE? – L’AVVOCATO ANNUNCIA QUERELE: “IN QUESTI GIORNI PARTIRANNO AZIONI LEGALI”, MA QUANDO GLI VIENE CHIESTO SE SI SIA MAI IMBATTUTO NEL FANTOMATICO FUTURO MARITO DELLA SHOWGIRL…

Dopo le maldicenze che hanno provato a tingere di giallo la notizia delle sue nozze, Pamela Prati è ufficialmente passata al contrattacco. Mentre ancora fa le spese dei pettegolezzi sull’esistenza del futuro marito, l’imprenditore Marco Caltagirone, la showgirl ha infatti assunto Carlo Taormina per curare i suoi interessi.

L’avvocato è uno dei professionisti più in vista del suo settore, noto specialmente per aver già difeso personaggi parecchio discussi della cronaca e della politica. Quando Novella 2000 lo ha raggiunto Taormina si trovava nel momento più delicato della sua preparazione, vale a dire l’esame delle carte. Ma cosa può dirci a proposito di quelle denunce alle quali Pamela Prati ha minacciato di fare ricorso per tutelare la propria immagine?

“Intravedo due filoni: uno penale e uno civilistico, più inerente alla mera tutela della privacy”.

Ma arriveranno davvero le querele, gli ha domandato Gisella Desiderato sul nuovo numero di Novella 2000 in uscita mercoledì 1 maggio 2019?

“In questi giorni partiranno azioni legali“.

È il commento secco di Taormina, che preferendo legittimamente non esporsi sulle scelte personali e sul matrimonio di Pamela Prati con il compagno Marco Caltagirone, non esclude esistano gli estremi per parlare di diffamazione contro la sua assistita.

“Ho individuato situazioni in cui si è andati oltre il segno della semplice violazione della privacy, altre in cui si rientra nella mera violazione della privacy, per cui ci possono essere azioni civili che puntano al risarcimento, azioni davanti al Garante della Privacy per chiedere l’interdizione di certi comportamenti. Possono essere fatte tante cose, vedremo…”.

Tra coloro che potrebbero essere colpiti dalle azioni legali di Pamela Prati c’è Fanpage. Il portale di informazione e gossip è fra coloro che più di tutti ha registrato presunte incongruenze sull’identità dell’imprenditore che sposerà la showgirl. In un caso del genere si può parlare di denuncia per diffamazione o di calunnia?

“(Fanpage.it) ha pubblicato delle cose, che sono sotto la mia particolare attenzione. Questo è un ragionamento che farò quando stenderò gli atti, non ora”.

Infine, Novella 2000 ha anche chiesto a Taormina se, lasciate per un attimo da parte le grane legali, non si sia mai imbattuto in Caltagirone. L’avvocato, come a proposito delle denunce di cui Pamela Prati aveva accennato in un’intervista a Verissimo, ha però proseguito sulla strada della reticenza…

“Conosco Pamela Prati da trent’anni perché ero un affezionato del Bagaglino e amico del regista Pier Francesco Pingitore. Certo che Pamela è rimasta bella, anzi forse è più bella di prima, nonostante l’età sia trascorsa per tutti. È una donna interessante…”

Fortunato Marco Caltagirone.

“Ehh…”

Pamela Prati news: data e location del matrimonio

Secondo le news che è in grado di anticiparvi Novella 2000, il matrimonio di Pamela Prati si celebrerà in data mercoledì 8 maggio e verrà immortalato dai soli obiettivi delle telecamere di Verissimo. Da tempo infatti è noto che la showgirl avrebbe preso accordi con la trasmissione di Canale 5 per un racconto esclusivo della cerimonia. Le immagini si potranno dunque vedere in TV soltanto il sabato successivo, vale a dire l’11 maggio 2019 dalle ore 15 circa.

La data del matrimonio di Pamela Prati ha trovato conferma anche nelle parole di Cristiano Malgioglio, cui la lega un’amicizia di lungo corso. Il celebre paroliere, attualmente opinionista del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso, ha dichiarato di aver ricevuto l’invito alle nozze per telefono.

Mistero invece sulla location, che qualcuno sostiene tuttavia potrebbe essere nella campagna umbra. Anche Malgioglio ha riferito di non aver ricevuto informazioni chiare sul luogo delle nozze, ma di sapere genericamente che queste si terranno “fuori”. Se poi dovrà preparare le valigie per una trasferta da Roma oppure all’estero, lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Forse!

AGGIORNAMENTO: Oggi 1 Maggio ci sarà un intervento, stando alle news, di Marco Caltagirone a Live Non è la d’Urso. Ora resta da capire di cosa si tratta. Sarà un video? Una lettera? Staremo a vedere.

