“PAPA’ SI È FIDATO DI MEDICI AMICI ED È MORTO PER UNA CATASTROFICA SEQUELA DI ERRORI” – LO SFOGO IN UNA LETTERA DEI FIGLI DI ANDREA PURGATORI, IL GIORNALISTA MORTO NEL LUGLIO DEL 2023 IN CIRCOSTANZE ANCORA DA CHIARIRE. LA LORO MISSIVA ARRIVA ALL’INDOMANI DELLA CHIUSURA DELL’INCHIESTA PER OMICIDIO COLPOSO CHE VEDE INDAGATI IL RADIOLOGO GIANFRANCO GUALDI, IL SUO ASSISTENTE, LA DOTTORESSA MARIA CHIARA COLAIACOMO E IL CARDIOLOGO GUIDO LAUDANI – “LE METASTASI CEREBRALI? MAI ESISTITE, MA NON SOLO…”