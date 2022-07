1 lug 2022 15:09

“IL PARADOSSO È CHE PROPRIO ADESSO CHE ALLA PASCALE PIACE LA FIGA HA QUALCOSA IN COMUNE CON BERLUSCONI, COME MAI PRIMA” – TUTTI I TWEET SULLE NOZZE TRA L’EX BADANTE DEL CAV E PAOLA TURCI: “SILVIO: HA IMPARATO DA ME L’AMORE PER LA GNOCCA” – “LA TURCI DENUNCIA: "UNIONE CIVILE HA ANCORA POCHI DIRITTI: IO E FRANCESCA NON POSSIAMO NEANCHE COINTESTARCI UNO YACHT" – “FRANCESCA PASCALE DOPO UN PO' DI PATIMENTO ADESSO SI RITROVA CON I SOLDI DI SILVIO B. E CON PAOLA TURCI ACCANTO: PER ME VIENE SUBITO DOPO MACHIAVELLI, UNA MENTE SUPERIORE, UN MODELLO DI STRATEGIA…”