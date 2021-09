Da “Adnkronos”

laura boldrini

"No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è una sola: l'idea di possesso verso le donne che spinge gli uomini alla violenza. Punto e basta. Gravissime le parole di #palombelli, pronunciate per giunta in tv". Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata del Pd.

barbara palombelli

“QUESTI UOMINI CHE HANNO UCCISO LE DONNE ERANO COMPLETAMENTE FUORI DI TESTA O C’È STATO UN COMPORTAMENTO ESASPERANTE, AGGRESSIVO ANCHE DALL’ALTRA PARTE?” – BUFERA SU BARBARA PALOMBELLI...

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-questi-uomini-che-hanno-ucciso-donne-erano-completamente-fuori-283053.htm

