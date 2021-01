14 gen 2021 19:20

“LE PERSONE INDOSSERANNO MASCHERINE PER SEMPRE” - JONATHAN VAN-TAM, DEPUTY CHIEF MEDICAL OFFICER IN INGHILTERRA, SOSTIENE NON SOLO CHE NON CI LIBEREREMO MAI DEL VIRUS, MA CHE LA PANDEMIA CI HA CAMBIATO A TAL PUNTO CHE NON TORNEREMO INDIETRO SU ALCUNE ABITUDINI: “CI SARÀ SEMPRE CHI INDOSSERÀ LA MASCHERINA IN UN LUOGO AFFOLLATO O SUL METRO'. ORMAI SIAMO CAMBIATI. IL VIRUS RIMARRÀ CON NOI E…”