“PITONESSA” STRITOLATA – L’AUTORITÀ ANTICORRUZIONE METTE NEL MIRINO L’ENIT, L’ENTE NAZIONALE DEL TURISMO DIVENTATO IL “BANCOMAT” PER INIZIATIVE CARE A DANIELA SANTANCHÉ, SEMPRE PIU' AI MARGINI DEL GOVERNO MELONI – NEL MIRINO CI SONO LE SPONSORIZZAZIONI AL GIRO D’ITALIA, ALLE OLIMPIADI INVERNALI DEL 2026 E AL CONCERTO DI NATALE DI “IL VOLO” AD AGRIGENTO, MA ANCHE UNA SERIE DI VIAGGI ALL’ESTERO A CUI HA PARTECIPATO “DANIELONA” CON I SUOI COLLABORATORI - LE CRITICHE DI FORZA ITALIA ALLA "PITONESSA"

Niccolò Carratelli Grazia Longo per "la Stampa"

C'è una storia che racconta bene come Daniela Santanché sia sempre più ai margini del governo Meloni. […] È una storia ambientata dentro l'Enit, che un tempo era l'Ente nazionale del turismo e, da pochi mesi, è diventata una società in house del ministero. […] fin qui, l'Enit Spa ha collezionato soprattutto indagini e accertamenti da parte della Corte dei conti e dell'Autorità anticorruzione.

Azioni avviate sulla base di segnalazioni di cui non è stata esplicitata la provenienza, ma che vanno inquadrate in un clima di scontro latente all'interno di Enit, dove l'amministratrice delegata, Ivana Jelinic (ex Fiavet), scelta da Santanché, è ai ferri corti con la presidente, Alessandra Priante (in passato all'Onu), voluta da Giorgia Meloni in persona. Secondo le voci più maliziose, messa lì per controllare la gestione della società, forse per una fiducia non proprio granitica nell'operato della ministra e dei suoi dirigenti.

A questo bisogna aggiungere il fuoco amico contro Santanché, le critiche sulla gestione di Enit arrivate dagli alleati di governo, in particolare da Forza Italia, con il deputato Francesco Maria Rubano che ha annunciato (ma non ancora depositato) un'interrogazione parlamentare, per ottenere chiarimenti sulle iniziative dei magistrati contabili e degli esperti dell'anticorruzione.

Se i primi si sono concentrati su aumenti di stipendio sospetti o rimborsi poco chiari a vantaggio di dirigenti o componenti del cda della società, l'Anac ha chiesto spiegazioni su consulenze e collaborazioni esterne, finanziamenti e sponsorizzazioni di eventi, ma anche su alcuni viaggi all'estero a cui ha partecipato Santanché con i suoi collaboratori. […]

La lente d'ingrandimento della Guardia di finanza, delegata dall'Anac, si fissa anche su un viaggio in Cina di esattamente un anno fa, dal 17 al 24 settembre 2023, con una piccola delegazione di imprenditori e diplomatici al seguito della ministra. Una settimana, con tappa anche a Seul in Corea, costata in tutto 155 mila euro. […] c'è anche quella del gennaio 2023 a Parigi, per promuovere il nostro turismo termale.

Quindi, le sponsorizzazioni, come quella da 7 milioni per le Olimpiadi invernali di Cortina 2026 o quella per il concerto de Il Volo nella Valle dei Templi di Agrigento: 150mila euro […] O, ancora, quella per il Giro d'Italia, con un contributo di 3 milioni e 300mila euro a Rcs sport&events.

Da Enit spiegano di aver risposto a tutti i rilievi di Anac, fornendo la documentazione necessaria a provare la regolarità delle varie operazioni. Sottolineano come «per le Olimpiadi invernali sarebbe curioso se non attivassimo la sponsorizzazione», mentre «il Giro d'Italia è sempre stato finanziato, anche con altri vertici e altri governi». Da quanto risulta, però, prima del governo Meloni la sponsorizzazione massima era stata di 2 milioni e 600 mila euro.

Il sospetto, che anima l'indagine, è che Enit venga usata dalla politica un po' come bancomat, per foraggiare amministrazioni locali amiche e territori elettoralmente sensibili. Ci sono, infatti, tanti contributi più ridotti, come quello al festival "Filming Italy" in Sardegna o quello per la festa della macchina di Santa Rosa a Viterbo. […]

