“IN POLITICA SAPER VENDERE È UN'ARTE” – A TAORMINA L’ULTIMA PROVOCAZIONE DI TVBOY CHE SPERNACCHIA SALVINI, FACENDOGLI INDOSSARE I PANNI DI UN VUCUMPRÀ: IL MURALES RAFFIGURA IL LEADER DELLA LEGA CON TANTO DI PANZA IN PRIMO PIANO, ZAINO IN SPALLA E BANDIERINA TRICOLORE MENTRE VENDE BRACCIALETTI ED ELASTICI…

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

"In politica saper vendere è un'arte. E c'è chi lo sa fare molto bene". Con questa provocazione il writer TvBoy lancia la sua nuova opera, intitolata "Matteo il Vucumprà". Il murales raffigura il leader della Lega Matteo Salvini nelle vesti di un venditore ambulante, con tanto di zaino in spalla e braccialetti colorati esposti.

"In queste ore è tornato sul tema migranti", si legge nella descrizione pubblicata sul profilo social dello street artist, "parlando delle oltre 800 persone presenti a bordo della Ocean Viking e della Sea Watch 3, legittimando ancora una volta gli atti compiuti in qualità di Ministro". Allo stesso modo, il writer è tornato a Taormina a distanza di due anni dal danneggiamento del suo lavoro dedicato a Carola Rackete da parte di un esponente del Carroccio.

La provocazione di TvBoy arriva pochi giorni dopo i fatti di Voghera dove, si legge, "l'uomo politico ha svolto processo di primo, secondo e terzo grado, scagionando l'autore dell'omicidio Massimo Adriatici e lanciando nemmeno velatamente accuse infamanti su Youns El Boussetaoui, affetto da problemi di salute e padre di due figli, tragicamente scomparso”.

