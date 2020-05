“POSSO DIVENTARE GAY?” - BRODERICK MUNRO-WILSON, AMICO DEL PRINCIPE CARLO, RIVELA L’ENNESIMO RETROSCENA DELLE NOZZE TRA DIANA E IL FUTURO EREDE AL TRONO DI INGHILTERRA – PRESSATO DALLA FAMIGLIA AFFINCHÉ RIUSCISSE A TROVARE UNA MOGLIE DEGNA DI STARE AL SUO FIANCO, CARLO SI RITROVÒ E VAGLIARE NOMI E FOTOGRAFIE DI PAPABILI FUTURE SPOSE – UNA SCELTA CHE NON DOVEVA SEMBRARGLI MOLTO ALLETTANTE VISTO CHE…

Da "www.leggo.it"

Sono lontanissimi i tempi in cui un giovane Carlo d’Inghilterra iniziava a cercare moglie sotto le pesantissime pressioni della Regina Elisabetta e del padre Filippo: ora è certamente felice accanto alla donna che ha sempre amato, Camilla Parker-Bowles, ma prima di Diana, si trovò costretto a prendere in considerazione una lista di spose poco appetibili.

Un vecchio amico del Principe d’Inghilterra, Broderick Munro-Wilson, ha rivelato a The Express, che il “mercato matrimoniale” era piuttosto ristretto per Carlo e che l’unica figura degna di attenzione sembrava Carolina Ranieri di Monaco.

Per il resto la scelta non pareva così allettante: in effetti l’entusiasmo di Carlo nel vagliare nomi e fotografie delle papabili future spose scemò in un batter d’occhio tanto che si lasciò andare ad un commento atroce e fuori luogo...

“Potrei diventare gay?” avrebbe chissà quanto ironicamente scherzato. Con Diana arrivò anche la minaccia del Principe Filippo.

