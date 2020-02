“POTREI INFETTARE TUTTE LE PERSONE CHE INCROCIO” - LA TESTIMONIANZA DI UN MANAGER DI BRESCIA CHE LAVORA VICINO A WUHAN A “LA ZANZARA”: “SONO TORNATO IN ITALIA TRANQUILLAMENTE FACENDO SCALO A MOSCA. IERI, NON UN MESE FA. A MALPENSA NESSUN CONTROLLO, ZERO” – “A MALPENSA NESSUNO MI HA CHIESTO NIENTE. HO CHIESTO SE È POSSIBILE FARE UN TAMPONE E HANNO DETTO DI NO. NON GLIENE FREGA UN CAZZO…”

Da “la Zanzara - Radio24”

“Sono Andrea e chiamo da Brescia, ho preso un volo dalla Cina a Mosca e poi Milano Malpensa. Nessun controllo, zero. Sul volo dalla Cina alla Russia c’era una donna che si è sentita male, aveva la febbre, sono arrivate persone con le mascherine, ci hanno fatto scendere. Poi arrivato in Italia nessun controllo, potrei spargere il virus ovunque”. Così un ascoltatore a La Zanzara su Radio 24. Dov’eri in Cina?: “Non lontanissimo dalla zona di Wuhan”.

Che è successo a Mosca?: “Ci hanno controllato la temperatura, una ragazza aveva la febbre, l’hanno isolata e noi siamo scesi”. Poi?: “Ho preso un volo da Mosca a Milano. A Malpensa ho preso la mia valigia e sono uscito. Nessuno mi ha detto nulla, nessuno mi ha chiesto da dove venivo. Nulla, zero. Una cosa che mi ha stupito moltissimo”. “Dopo aver fatto i miei bisogni in un autogrill – racconta – ho chiamato tutti i numeri, ma dopo ore di attesa ho lasciato perdere. Poi questa mattina ho richiamato e mi hanno chiesto se avevo la febbre: ho detto di no, e mi hanno detto di richiamare solo se ho la febbre. Ho chiesto se è possibile fare un tampone, e hanno detto di no. Non gliene frega un cazzo”. “In teoria ci vogliono alcuni giorni di incubazione – dice Andrea – e dunque potrei infettare tutte le persone che incrocio. E’ normale tutto questo”

