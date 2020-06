“POTREI SMETTERE DI GIRARE FILM” – LA PANDEMIA RISCHIA DI PRIVARCI DI QUEL GENIO DI WOODY ALLEN: “STARE A CASA NON È COSÌ MALE, CENO POI MI GUARDO UN FILM IN TV. MA IO NON VOGLIO FARE FILM PER I PICCOLI SCHERMI” – “HO 84 ANNI, PRESTO SARÒ MORTO. ANCHE SE SCRIVESSI LA MIGLIORE SCENEGGIATURA DEL MONDO, POTREBBE NON ESSERCI NESSUNO A PRODURLA” – E RIVELA CHE IL LOCKDOWN NON HA AIUTATO LA SUA CREATIVITÀ: “NON FACCIO NIENTE TUTTO IL GIORNO. IL MASSIMO È…”

Tra gli effetti collaterali che nessuno si aspettava della pandemia che nessuno si aspettava, c' è anche che il regista più prolifico del cinema decida di smettere di girare. A 84 anni, Woody Allen pare aver trovato il motivo per fare quello che mai avrebbe immaginato: ritirarsi. Se fino a qualche mese fa giurava di non averci mai pensato - «Quando morirò sarà sul set di un film» - ora il regista ha fatto sapere che le cose sono cambiate. «Potrei smettere di girare», ha detto in un' intervista al Financial Times .

Spiegando: «Le persone ormai pensano: "Stare a casa non è così male, ceno poi mi guardo un film in tv". Ma io non voglio fare film per i piccoli schermi, perciò potrei smettere di girarli».

Uno stravolgimento di prospettiva che arriva, non a caso, quando Allen è chiamato a promuovere l' uscita del suo Un giorno di pioggia a New York nel Regno Unito. Non in sala, ovvio. Dal 5 giugno il film sarà disponibile su varie piattaforme streaming. E questo è il punto.

La chiusura, per l' emergenza sanitaria, delle sale cinematografiche: «Non so quante potranno riaprire», ha proseguito. «Ho 84 anni, presto sarò morto. Anche se scrivessi la migliore sceneggiatura del mondo, potrebbe non esserci nessuno a produrla: che incentivo avrei a continuare? Ero solito finire un copione, farlo ricopiare al pc, consegnarlo al mio produttore, formare il cast e girare. L' ho fatto per anni: un processo semplice. Ma adesso non funziona più».

Per sapere come andranno le cose, serve aspettare. Anche se Allen ha assicurato che la quarantena non ha aiutato la sua creatività: «Non faccio niente tutto il giorno, aspettando che il coronavirus passi. Il massimo che posso fare è stare nella mia stanza a studiare un vaccino ma non illudetevi che riesca a trovarlo».

Tra le certezze, c' è che prima della chiusura dei set il regista era riuscito a concludere il suo 49° film, Rifkin' s Festival . La premiere, ipotizzata per Cannes, slitterà al prossimo autunno. In generale, non è un periodo semplice per Allen. Sempre in questi giorni, era tornato a parlare delle accuse di molestie, al Guardian : «Per il resto della mia vita un gran numero di persone penserà che sia un predatore.

Non posso farci nulla. Non le ho mai prese sul serio queste accuse. È come se mi avessero detto che ho ucciso sei persone con una mitragliatrice».

