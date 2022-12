28 dic 2022 10:11

“PREGATE PER BENEDETTO XVI, È MOLTO MALATO” – PAPA FRANCESCO, A CONCLUSIONE DELL'UDIENZA GENERALE, CHIEDE PREGHIERE PER IL PONTEFICE EMERITO: "IL SIGNORE LO CONSOLI E LO SOSTENGA IN QUESTA TESTIMONIANZA DI AMORE ALLA CHIESA FINO ALLA FINE"