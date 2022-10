“IL PRINCIPE ANDREA È UN IDIOTA. UNA PERSONA ORRIBILE E PREPOTENTE” – IL NUOVO DOCUMENTARIO “BANISHED: PRINCE ANDREW” SVELENA SUL FIGLIO PREFERITO DELLA REGINA ELISABETTA, CHE RISCHIA GROSSO, ORA CHE GHISLAINE MAXWELL POTREBBE DECIDERE DI PARLARE. NEL FRATTEMPO EMERGONO DETTAGLI POCO LUSINGHIERI SULLA SUA AMICIZIA CON JEFFREY EPSTEIN. UNA DELLE “MASSAGGIATRICI” RACCONTA: “MI DISSE: ‘HAI UN BEL LATO B. LO PRENDI NEL CULO?” - VIDEO

DAGONEWS

PRINCIPE ANDREA

Emergono nuovi dettagli poco lusinghieri del principe Andrea nel nuovo documentario

“Banished: Prince Andrew”.

«Il problema è che un idiota - dichiara l'ex segretario della stampa reale Dickie Arbiter – Ce n’è sempre uno nella cucciolata, ed è Andrea». C’è chi lo definisce un “narcisista moccioloso” e chi, come il caporedattore di Majesty Magazine Ingrid Seward, ne parla come di un viziato. L'ufficiale della protezione reale in pensione Paul Page lo descrive come "una persona orribile, un prepotente".

La sua amicizia con Ghislaine Maxwell, con la quale era molto legato, risale agli anni dell’Università in Inghilterra. È lei che gli ha presentato Jeffrey Epstein con il quale Andrea, secondo il documentario, era la coppia ideale, dal momento che Andrea ha contribuito a elevare lo status di Epstein e il finanziere ha offerto ad Andrea la ricchezza, la privacy e il senso di importanza che lui desiderava.

IL PRINCIPE ANDREA E JEFFREY EPSTEIN

Epstein ha anche fornito ad Andrew un sacco di ragazze giovani. Per il documentario, oltre a essere rude e maleducato, era un “predatore pedofilo che cercava la compagnia di Epstein perché il finanziere, condannato per reati sessuali, poteva dargli esattamente quello che voleva”. Una delle massaggiatrici racconta nel documentario che Andrea le avrebbe chiesto: «Bel culo! Lo prendi in culo?».

PRINCIPE ANDREA

Il regista Crawford integra queste storie con titoli di giornale, fotografie e vecchi filmati di Andrea in occasione di eventi pubblici, dipingendo un ritratto schiacciante di un uomo in gran parte non amato e ridicolizzato che si è rivolto a Epstein come amico e confidente sia per necessità che per desiderio. Ma ora che è stato bandito da Buckingham Palace, la sua condizione potrebbe peggiorare senza il sostegno della madre e con Carlo sul trono. Inoltre Ghislaine Maxwell potrebbe concludere un accordo e collaborare per ridurre la pena.

