10 lug 2019 18:32

“IL PRINCIPE ANDREA POTREBBE AIUTARE I GIUDICI” - VIRGINIA GIUFFRE, UNA DELLE RAGAZZE CHE RACCONTA DI ESSERE STATA UNA SCHIAVA DEL SESSO DI JEFFREY EPSTEIN, HA DICHIARATO CHE LA TESTIMONIANZA DEL DUCA DI YORK, EX AMICO DEL MILIARDARIO, POTREBBE AGGIUNGERE DEI DETTAGLI FONDAMENTALI PER L'ACCUSA – LA DONNA IN PASSATO AVEVA RACCONTATO DI AVER FATTO SESSO CON IL FIGLIO DI ELISABETTA II, MA…(VIDEO)