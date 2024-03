DA “PRINCIPESSA PUNK” A MADRINA DEI RAZZISTI: LA PARABOLA DISCENDENTE DI GLORIA THURN UND TAXIS - LA NOBILE TEDESCA È FINITA SOTTO ACCUSA PER AVER ORGANIZZATO UNA CENA A CUI HA PARTECIPATO ANCHE L’ORGANIZZATORE DELLA CONFERENZA DI POTSDAM, NELLA QUALE SI PROPONEVA LA DEPORTAZIONE DI 2 MILIONI DI PERSONE - NEGLI ANNI È DIVENTATA FAMOSA PER LE SUE SPARATE: IN TV DISSE, A PROPOSITO DELL’AIDS IN AFRICA, CHE È DIFFUSO PERCHÉ “AI NERI PIACE SCOPARE”. L’ABORTO LO HA DEFINITO UN “MASSACRO DI MASSA” E...

C’era un tempo in cui Gloria Thurn und Taxis era su tutte le copertine come la «principessa punk» della Germania. E c’è un presente in cui è diventata la principessa della destra, anche eversiva, tedesca. Lo scenario è sempre quello del castello di St. Emmeran, vicino a Ratisbona.

Cinquecento stanze, e alti costi di manutenzione, che la principessa copre affittando la location per eventi. Al mercatino di Natale al castello arrivano 300 mila persone. Al festival estivo (l’anno scorso sul palco c’erano Eros Ramazzotti e i Simply Red) oltre 30 mila. A margine di St. Emmeran ormai da anni si susseguono inviti al boicottaggio. Tutto questo prima che si sapesse di una cena, organizzata a luglio - e ricostruita da un’inchiesta della Süddeutsche Zeitung - con esponenti sotto osservazione dei servizi tedeschi, perché estremisti.

Tra loro c’era anche l’organizzatore della famosa conferenza di Potsdam che proponeva la deportazione di 2 milioni di persone, tedeschi inclusi, e che ha portato per reazione la Germania a manifestare contro la Afd e per la democrazia per settimane intere. Ospite d’onore, Hans-Georg Maassen, altro esponente molto discusso (in negativo) questi mesi in Germania: è l’ex capo dei servizi segreti interni, messo sotto sorveglianza dai suoi stessi colleghi perché estremista e che nel frattempo ha fondato un partito, la Werte-Union.

Quella sera al castello si doveva organizzare la colletta per pagargli un grosso avvocato che impedisse la sua cacciata dalla Cdu. Una cifra, si dice, a sei zeri. L’avvocato fu ingaggiato, ma non servì a nulla, Maassen fu espulso lo stesso. Tra quelli che avevano staccato l’assegno c’era - insieme ad altri nomi della rete d’ultradestra - il dentista razzista e milionario, Gernot Mörig, l’uomo della Conferenza di Potsdam.

Intervistata dalla Süddeutsche , Gloria Thurn und Taxis che sedeva a tavola, ha risposto che non controlla mai la lista degli invitati «e che forse questa sarà l’occasione per farlo in futuro». Ma sembra veramente poco per allontanare le accuse di essere diventata la madrina dei razzisti. C’è stato, nella vita della principessa sempre poco corretta e attratta dalla trasgressione, un tempo in cui era la star assoluta delle prime pagine.

[…] Da quando fu eletto papa Ratzinger, nato a Ratisbona, è molto ben introdotta nelle cerchie vaticane e buona conoscente del monsignor Georg. Fu quando dovette occuparsi delle complicazioni dell’eredità dei Thurn und Taxis che, disse, scoprì la fede cattolica. In tutti questi anni a una cosa non ha mai rinunciato. A parlare, scandalizzare, ritrattare. E ripetere il ciclo da capo, di anno in anno in toni più radicali, a volte razzisti.

È rimasta nella cultura popolare la sua risposta in tv, quando a proposito dell’Aids in Africa disse che è perché «ai neri piace copulare» (uso una parola più esplicita, ndr ). Definisce l’aborto «massacro di massa», «prega molto» contro l’omosessualità, è stata all’incontro delle famiglie a Verona, ha detto che il Covid è opera del diavolo ma ha protestato per le cancellazioni delle messe. È amica di Steve Bannon, siede nel cda dell’Istituto di ricerca sul dialogo delle civiltà finanziato dalla Russia. Forse stavolta si è spinta oltre i limiti di quel che la Germania perdona. […]

