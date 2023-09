“PURTROPPO IN ITALIA IL MANGANELLO NON SI USA PIÙ” – GIUSEPPE CRUCIANI A "LA ZANZARA" SU RADIO 24 INVOCA LE VIE BREVI PER STRONCARE I BLOCCHI DEL TRAFFICO DEI "GRETINI" DI ULTIMA GENERAZIONE – IL SURREALE DIALOGO TRA UN ATTIVISTA E UN POLIZIOTTO CHE SPIEGA: "SECONDO LORO ERA COLPA DEL 118. GLI HO DETTO CHE NON DECIDONO LORO LE TRATTE DELLE AMBULANZE" (INTRALCIANO ANCHE I MEZZI DI SOCCORSO: SIAMO A QUESTO LIVELLO DI FOLLIA!) - VIDEO

Cruciani ha criticato l’atteggiamento dei signori di ultima, come li chiamo io, degenerazione. Volevano bloccare la strada in un momento di alto traffico, di alta affluenza, di persone che andavano a lavorare e che li hanno gentilmente, ma non troppo, mandati a fare in culo”. Sull’idea degli attivisti di dirigere il traffico delle ambulanze italiane: “Perché in Italia il manganello non si usa più o si usa poco? Io non sono un fan del manganello, ma quando una strada va sgomberata, va sgomberata in qualche modo. Purtroppo il manganello non si usa più”.

Alessandro Palmieri è l’agente della volante del commissariato di Cinisello Balsamo che ha spiegato agli attivisti di Ultima Generazione perché non potevano bloccare il traffico a Milano.

Su viale Fulvio Testi l’attivista provava a giustificare il blocco che stava frenando la corsa di un’ambulanza: «Noi abbiamo chiamato il 118 per far sì che le ambulanze non passassero di qua». L’agente risponde: «Ma non decidete voi le tratte delle ambulanze, devono passare di qua». L’attivista allora chiede al poliziotto di poter riprendere il blocco. La replica: «No non potete rimettervi. Io vi sposto prima che vi mettete, non ha senso che io sto qua a rischio che vi fate investire sotto la mia responsabilità per poi togliervi dopo. Ci stiamo prendendo in giro se facciamo così».

Palmieri oggi parla con il Corriere della Sera dell’accaduto. Partendo proprio dall’ambulanza: «Appena siamo arrivati li ho invitati ad alzarsi. Al loro “leader” ho spiegato: “Avete bloccato il traffico da qui a Lecco. Fatemi una gentilezza: lo sapete che a minuti, come sempre accade in questi casi, arriveranno le camionette con il reparto mobile che vi sposterà di peso.

Evitiamo il solito giochetto e alzatevi in autonomia”. Mi ha risposto che doveva confrontarsi con gli altri, ma nel frattempo s’è sentita arrivare la sirena di un’ambulanza…». E qui, dice a Pierpaolo Lio, «gli ho fatto notare l’importanza di far passare il mezzo di soccorso. E loro, va detto, si sono subito spostati. Ma come ci facessero un favore, non una cosa ovvia. Nella loro testa era quasi colpa del 118, perché loro avevano avvisato del blocco stradale. E per questo poi avevano l’idea un po’ assurda di tornare a bloccare la carreggiata. Non l’abbiamo permesso. Senza che se ne rendessero conto, ci siamo posizionati in modo da fare loro da scudo per proteggerli, ma anche per impedire di rimettersi in mezzo alla strada».

La discussione durante il viaggio in questura

Palmieri spiega anche che hanno provato a convincerlo delle loro ragioni «in auto, durante il viaggio verso la questura. Abbiamo chiacchierato serenamente, quasi come si fa al bar. Sono sicuramente persone con degli ideali. E che ci sia un problema ambientale è pacifico, siamo tutti d’accordo. Gli ho solo spiegato che magari ci potrebbero essere maniere diverse per esprimere questo giusto ideale»

