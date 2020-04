“QUANDO IL DAZIO SARA’ PAGATO, IL MONDO DI NUOVO SI VESTIRÀ” – PETER GABRIEL LANCIA UNA RACCOLTA FONDI E SCRIVE A “OGGI” UN MESSAGGIO DI SPERANZA ALL’ITALIA – E DA HOLLYWOOD SOLIDARIETÀ VERSO IL NOSTRO PAESE. NICOLE KIDMAN DICHIARA: “SONO DEVASTATA PER VOI ITALIANI CHE ADORO DA SEMPRE” E HUGH JACKMAN COMMENTA: “STUPEFATTO DA QUESTA UMANITÀ CHE HA REAGITO…”

1. COVID/SU «OGGI» UN TESTO INEDITO E COMMOVENTE DI PETER GABRIEL PER I LETTORI E L’ITALIA: «QUANDO IL DAZIO SARA’ PAGATO, IL MONDO DI NUOVO SI VESTIRA’»

Un testo lirico e profondo, scritto appositamente per OGGI: sul numero in edicola, all’interno di un reportage su Hollywood alle prese con il Coronavirus, c’è un regalo che Peter Gabriel ha voluto fare ai lettori del settimanale Rcs e agli italiani. Richiesto di mandare un messaggio a OGGI, l’artista britannico ha scritto di getto un lungo sms che assomiglia tanto a una canzone ispirata.

«Il mondo gira e quando la ruota si fermerà, e il dazio sarà pagato, il mondo di nuovo si vestirà», scrive il grande cantante e compositore, di casa in Sardegna e innamorato dell’Italia. Un testo prezioso e profondo, che mescola dolore e speranza, e che forse diventerà una canzone.

Ecco l’esordio (We have been caught by a single moment and cast adrift in whatever boat we happened to be riding in, with whoever was in it at the time/ Siamo stati catturati da un singolare evento e scagliati alla deriva su una barca qualunque , assieme a chi poteva essere chiunque»).

E la conclusione: «And out come all the questions - the questions we don’t ask, as we close in from a distance and stay protected by the mask/ E arrivano tutte le domande: le domande che non chiediamo, mentre protetti dalla maschera, lontani rimaniamo».

2. COVID/SU «OGGI» GLI AUGURI DA HOLLYWOOD ALL’ITALIA DI NICOLE KIDMAN, HUGH JACKMAN E CATE BLANCHETT

Su OGGI, in edicola da domani, tre grandi star di Hollywood rivolgono un pensiero all’Italia e una riflessione sulla pandemia mondiale. Dice Nicole Kidman: «Sono devastata per voi italiani che adoro da sempre». Aggiunge Hugh Jackman: «Tutti siamo stati costretti a fermarci e a riflettere sulla nostra esistenza.

Sento che questa è una grande opportunità per andare oltre il nostro solito stile di vita per vivere in maniera “globale”. Sono stupefatto da questa umanità che ha reagito immediatamente. Sono colmo di ammirazione per tutte quelle persone che ogni giorno escono di casa rischiando la loro vita».

Sulla stessa linea Cate Blanchett: «Dobbiamo ammettere che i nostri sistemi di vita sono molto fragili; fanno acqua da tutte le parti. Questa volta dobbiamo affrontare questo pericolo tutti insieme per far sì che non succeda ancora. Ho un profondo rispetto, gratitudine e simpatia per la classe medica, gli eroi».

