“QUANDO ESCO DI PRIGIONE CAMBIO SESSO” – GABRIELE PAOLINI, IL DISTURBATORE TV FINITO IN CARCERE PER INDUZIONE ALLA PROSTITUZIONE MINORILE, PRODUZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO E TENTATA VIOLENZA SESSUALE SU MINORI, RIVELA IL SUO SOGNO DI DIVENTARE DONNA: “DI RECENTE HO AVUTO UN PROBLEMA DI SALUTE. L'OPERAZIONE MI HA SEGNATO MOLTO E MI HA FATTO CAPIRE CHE IL MIO CORPO DI UOMO NON MI APPARTIENE PIÙ…”

A pochi giorni dalla fine della sua detenzione «il disturbatore» tv per eccellenza, Gabriele Paolini, annuncia che una volta in libertà cambierà sesso. La notizia arriva direttamente dal carcere di Rieri, dove è ancora detenuto.

La condanna

L'arresto di Paolini non ha nulla a che vedere con le sue incursioni moleste nei più svariati programmi televisivi. Nel giugno 2021 «il disturbatore» venne infatti condannato dalla Corte di Cassazione a 8 anni di detenzione per induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori. I fatti risalgono al 2013, quando Paolini venne arrestato per aver avuto rapporti sessuali con alcuni minorenni in cambio di regali e soldi. In quell'occasione restò in carcere 19 giorni e scontò altri 20 mesi ai domiciliari.

[…] «Ho amato quel giovane, nonostante la differenza di età. Io avevo 39 anni e lui 17, ma l’ho amato per davvero. Ma se la Cassazione ha confermato la condanna, allora è giusto andare in carcere, non voglio misure alternative», le sue parole subito dopo la sentenza.

La decisione

L'annuncio sul cambio di sesso di Paolini arriva dopo una riflessione iniziata all'interno del carcere di Rieti, a seguito di un problema di salute. «Qui ne ho passate davvero tante- ha spiegato- ma di recente ho avuto un problema di salute. L'operazione mi ha segnato molto e mi ha fatto capire che il mio corpo di uomo non mi appartiene più». Paolini ha inoltre fatto sapere di avere già iniziato il percorso di transizione per cambiare sesso, con l'aiuto di una psicologa della Asl.

Nei giorni scorsi è uscita la nuova edizione del libro scritto a quattro mani con il compagno di cella, «Come evadere dal carcere 2.0 - Gli Agenti della polizia penitenziaria sono "angeli" in un inferno di emozioni».

