Estratto dell’articolo di Stefano Cappellini per “la Repubblica”

matteo salvini e giorgia meloni cantano 1

Un Paese sulle cui coste naufraga un barcone di migranti, decine di morti e di dispersi, tanti bambini. Una tragedia evitabile […] Un governo che nega ogni responsabilità, anche a dispetto di buchi e incongruenze […] sguaiato e imbarazzante da rasentare l'autoparodia della destra più becera […]

Se un gruppo di sceneggiatori si fosse seduto intorno a un tavolo per inventare delle scene al solo scopo denigrare Meloni e soci, avrebbe fatto fatica a tenere dietro a quello che è accaduto nella realtà. Il giorno dopo la strage il ministro dell'Interno va sul posto e dice che la colpa di chi è morto, che se fuggi dal tuo Paese su una barca te la sei andata a cercare. Le bare dei migranti morti, anche quelle bianche dei bambini, restano allineate in un palazzetto senza che nessun esponente del governo, Meloni inclusa, senta il dovere di presentarsi al loro cospetto.

matteo salvini e giorgia meloni cantano

Tocca al presidente della Repubblica Sergio Mattarella fare il supplente della dignità che manca al governo. Quindi, per simulare uno straccio di empatia con la tragedia, il governo organizza un Consiglio dei ministri a Cutro, sul luogo della strage. Però in conferenza stampa la presidente del Consiglio perde la calma, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al suo fianco, passa gran parte del tempo sul cellulare a fare smorfie e nessuno fa visita ai parenti delle vittime anche se sono lì, a poche centinaia di metri da loro. Infine, l'ultimo affronto.

[…] un’ultima scena in cui il giorno dopo la finta contrizione vanno tutti a sorpresa alla festa di compleanno del ministro, quello che giocava col cellulare. […] fanno un karaoke abbracciati e cantano un brano su una giovane che muore affogata. Gli altri si guardano contrariati: no dai, il karaoke con la canzone sull’annegata no, c’è un limite, è una trovata veramente di bassa lega, a questa non crede nessuno, cerchiamo di non esagerare, ché poi sembra il solito film di sinistra sui politici di destra che disprezzano i migranti. Per questo, quando si guarda e riguarda il video della festa dei 50 anni di Salvini, con Meloni e il vicepremier che cantano abbracciati La canzone di Marinella, viene da pensare che è morta la satira, è morto il cinema ed è morta pure la vergogna.

