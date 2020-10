“QUELLA C’HA PROPRIO LA FACCIA DA…” - FOLLIA DAVANTI A UN PUB DI ANGUILLARA DOVE DUE 20ENNI, CAMPIONESSE DI KICK BOXING, SONO STATE AGGREDITE DA ALCUNE DONNE SULLA QUARANTINA, GELOSE DEI COMPLIMENTI CHE VENIVANO RIVOLTE ALLE RAGAZZE DAI LORO COMPAGNI: LE GIOVANI PRIMA SONO STATE INSULTATE, POI UNA SI È BECCATA UN BICCHIERE IN FACCIA – MA LA RISSA È CONTINUATA FIORI DAL LOCALE DOVE…

Chiara Rai per “il Messaggero”

«Anvedi che sirene», «quella c' ha proprio la faccia da ....». Due galli con l' aria da duri sono incappati in due campionesse di kick boxing che hanno messo in fuga loro e le compagne quarantenni scatenate che, in preda ai fumi della gelosia e forse di qualche bicchiere di troppo, hanno lanciato bicchieri, sferrato cazzotti e calci ma sono state messe KO con due mosse di arti marziali. Le atlete hanno colpito ma sono state anche ferite: dopotutto si sono ritrovate in due contro cinque.

La rissa è scoppiata sabato notte in piazza del Molo, sul lungolago di Anguillara all' uscita di un pub. Le due atlete dal fisico bestiale, 20 e 21 anni, sono rimaste coinvolte e ferite nel litigio e hanno denunciato l' episodio ai carabinieri della compagnia di Bracciano.

LA VIOLENZA Tutto succede intorno alle 2 della notte, al Roma beer company, un noto locale della cittadina a Nord di Roma. C' è un tavolo con alcune ventenni residenti ad Anguillara, sedute a chiacchierare.

Non distante ci sono due uomini e tre donne tra i 40 e i cinquant' anni, mai visti prima, forse un po' alticci, dicono alcuni testimoni, comunque in evidente stato di alterazione. Iniziano a fare apprezzamenti sulle ragazze, ma le donne del gruppo dei più maturi s' innervosiscono.

Una in particolare più del dovuto, prende di mira la ventunenne bionda, bella ma che non si mette certamente paura. La insulta ad alta voce con i peggiori epiteti, forse ingelosita perché il suo compagno aveva lanciato uno sguardo di troppo. Le giovani provano ad ignorarli, poi chiedono alla donna di calmarsi ma questa tira un bicchiere in faccia alla ragazza che poco prima aveva insultato. Schegge di vetro finiscono negli occhi, i gestori del locale allontanano subito la comitiva e le altre ragazze chiamano l' ambulanza e le forze dell' ordine.

LE INDAGINI La ventunenne telefona al fidanzato, esce dal pub e alle spalle viene aggredita dalla donna che le ha tirato il bicchiere: riesce a liberarsene con una mossa di kick boxing. Il compagno della donna prova a reagire, la sorprende alle spalle e poi le tira un cazzotto in pieno volto. La ragazza reagisce ma poi sviene da dolore. L' amica che è con lei, continua a difendersi con calci e mosse che tolgono il fiato ma viene attorniata dal gruppo e colpita alla testa e al corpo.

La comitiva fugge via. Scattano le indagini dei militari che ascoltano i testimoni. Parlano di una «lite tra avventori iniziata nel locale e terminata all' esterno». Un amico delle giovani lancia un appello sui social: «C' erano molte persone dice Roberto se qualcuno avesse girato un video servirebbe per identificare gli aggressori».

Le ragazze preferiscono non parlare con nessuno e rispettare le indagini che sono ancora in corso. La ventunenne viene portata all' ospedale di Bracciano, poi medicata all' Oftalmico di Roma e riportata a Bracciano dove è stata dimessa domenica in tarda mattinata.

Gli inquirenti sono sulle tracce della comitiva di adulti e intendono acquisire le loro versioni per capire la dinamica che ha scatenato la rissa.

Di sicuro le due ragazze si sono difese bene. «Si è trattato di un ingiustificato atto delinquenziale gratuito fanno sapere tramite il loro amico - solo teso a rivendicare una presunta egemonia di retaggio criminale».