17 dic 2022 11:58

“QUERELARE È DA INFAMI. SERVIREBBE UNA PUNIZIONE PER CHI FA QUERELE INUTILI” – FILIPPO FACCI: “IL DUELLO RESTEREBBE LA MIGLIOR RISPOSTA, MA L'HANNO PROIBITO. CI STIAMO SEMPRE PIÙ ‘GIUDIZIARIZZANDO’: SEMPRE PIÙ CAUSE PENALI E CIVILI, E CONTENZIOSI PER LESIONE DELLA PERSONALITÀ, RICHIESTE DI RISARCIMENTO, DENUNCE DI CITTADINI CONTRO ALTRI CITTADINI. TEMPO FA DIFESI STRENUAMENTE UNA ROM E POI EBBI NOTIZIA CHE MI AVEVA QUERELATO. SCOPRII CHE LEI NON NE SAPEVA NULLA: AVEVA FATTO TUTTO UN'ASSOCIAZIONE CHE DIFENDE I ROM…”