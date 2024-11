7 nov 2024 13:52

“IL RAGAZZO IN GAMBISSIMA” (CIT. SALVINI) HA PATTEGGIATO – IL GUP DI ROMA HA DATO L'OK AL PATTEGGIAMENTO A 2 ANNI E 9 MESI PER TOMMASO VERDINI, FIGLIO DELL'EX PARLAMENTARE DENIS, INDAGATO DALLA PROCURA DI ROMA PER PRESUNTE IRREGOLARITÀ NELL'AFFIDAMENTO DI COMMESSE ALL'ANAS, TRA CUI UNA DI 180 MILIONI DI EURO PER IL RISANAMENTO DI GALLERIE – IL GIUDICE HA ACCOLTO LA RICHIESTA DI CONVERSIONE DELLA PENA AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PER IL FRATELLO DI FRANCESCA VERDINI, CAMPAGNA DI MATTEO SALVINI…