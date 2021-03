“RATTRISTATA E PREOCCUPATA PER LE QUESTIONI SULLA RAZZA” – LA REGINA ELISABETTA SI PIEGA E DOPO GIORNI DI SILENZIO RISPONDE ALL’INTERVISTA DEI SUSSEX: IL CASO DIANA LE HA INSEGNATO CHE IL SILENZIO VIENE RIEMPITO DA SPECULAZIONI CHE NESSUNO CONTROLLA, MA NON È SCESA NEL POLLAIO PROVANDO A CONTROBATTERE ALLE ACCUSE. INSOMMA SE MEGHAN VORRÀ VISIBILITÀ DOVRÀ INVENTARSI ALTRO, VISTO CHE LA SOVRANA HA SPOSTATO LA QUESTIONE SUL PIANO PRIVATO… - VIDEO

Vittorio Sabadin per "la Stampa"

La Regina è «rattristata» dalle difficoltà incontrate da suo nipote Harry e dalla moglie Meghan negli anni trascorsi con la famiglia reale, così ampiamente illustrate nell' intervista con Oprah Winfrey. Le questioni più gravi, come quelle del colore della pelle del loro bambino, sono preoccupanti, ma saranno affrontate in privato. Sulle altre i ricordi possono variare, ma si indagherà anche su quelle.

Elisabetta ha aspettato due giorni prima di rispondere alla devastante intervista rilasciata dai duchi di Sussex alla regina dei talk show americani, vista nel mondo in 62 Paesi e solo in America da 17 milioni di persone. Soprattutto, Elisabetta ha aspettato che la vedessero su Itv i sudditi britannici, cosa avvenuta lunedì sera. Ha parlato con suo figlio Carlo e con William. Ha chiamato Filippo, al 24° giorno in ospedale, e ha fatto una riunione con i consiglieri. Una prima bozza di risposta non ha voluto firmarla. Poi, ieri sera, ha fatto l' unica cosa che poteva fare.

Ai tempi della morte di Diana, la Regina era stata criticata per il suo lungo silenzio.

Dopo tanti anni ha capito che il vuoto viene sempre riempito da speculazioni che nessuno controlla, e che il silenzio, il «never complain, never explain» che ha caratterizzato la sua vita, non sempre è la soluzione migliore. Ma non poteva di certo impelagarsi in una discussione con i Sussex su quello che di vero o falso c' era nell' intervista (e di cose da rettificare ce ne sarebbero molte), rischiando di entrare in un battibecco poco regale e poco dignitoso che avrebbe solo aiutato Meghan nella sua ricerca di visibilità.

Elisabetta ha dunque scelto il basso profilo. «L' intera famiglia ha scritto - è rattristata nell' apprendere fino in fondo quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan. Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti.

Sebbene alcuni ricordi possano variare, vengono presi molto sul serio e saranno affrontati dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati». Nessun rancore, dunque.

Nessuna accusa di ingratitudine, nessun appiglio per una replica astiosa.

Soprattutto, la Regina ha sottolineato che la questione più grave, quella della razza, «è preoccupante» e sarà affrontata dalla famiglia come le altre «in privato». Harry ha già precisato che né la Sovrana né Filippo hanno fatto battute sul colore della pelle del nascituro Archie, ma restano indiziati tutti gli altri membri della Royal Family. Elisabetta vuole scoprire di chi si tratta, se già non lo sa, e gli o le chiederà di scusarsi umilmente in privato con Meghan e Harry, sperando che la questione sia chiusa.

Quanto a tutte le altre accuse, «i ricordi possono variare» e non si entrerà in discussioni su chi ha la memoria migliore. Se Meghan vorrà avere di nuovo i riflettori del mondo puntati su di sé, dovrà inventarsi qualcos' altro.

