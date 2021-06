“RICORDATEVI QUESTA DATA: È IL GIORNO IN CUI NEW YORK È RISORTA” – FUOCHI D’ARTIFICIO E PROCLAMI DA CAMPAGNA ELETTORALE ACCOMPAGNANO LA FINE DELLE RESTRIZIONI NELLA "GRANDE MELA": IL 70% DEI RESIDENTI HA AVUTO ALMENO UNA DOSE DI VACCINO E LE AZIENDE POSSONO TORNARE A RESPIRARE. VIA IL DISTANZIAMENTO DEI TAVOLI E CINEMA ALLA MASSIMA CAPIENZA – STESSE SCENE DI GIUBILO IN CALIFORNIA DOVE… VIDEO

Articolo di “The New York Times”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

I governatori di New York e della California, gli stati colpiti prima e più duramente dalla pandemia, hanno trionfalmente annunciato martedì di aver eliminato praticamente tutte le restrizioni sul coronavirus per le imprese e gli incontri sociali, mentre entrambi gli stati hanno raggiunto le pietre miliari nella vaccinazione dei loro residenti – scrive il NYT.

A New York, dove il 70% degli adulti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, l'ordine del governatore Andrew M. Cuomo comporta che i ristoranti non saranno più costretti a distanziare i tavoli di un metro; i cinema potranno riempire le sale senza distanziare i posti a sedere; ed entrare negli edifici commerciali non richiederà un controllo della temperatura.

"Questo è un giorno importante e ce lo meritiamo perché è stata una lunga strada", ha detto il signor Cuomo al World Trade Center a Lower Manhattan martedì, aggiungendo che i cambiamenti significano un "ritorno alla vita come la conosciamo".

In California, dove il 72 per cento degli adulti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il governatore Gavin Newsom ha chiamato martedì "giorno di riapertura", in quanto ha revocato simili limiti di capacità per le imprese e i requisiti di distanza sociale, con alcune eccezioni.

Le imprese in entrambi gli stati, tuttavia, avranno ancora la possibilità di richiedere precauzioni sanitarie nei loro locali. I due governatori, entrambi democratici che stanno affrontando difficoltà politiche, hanno fatto i loro annunci in eventi che sembravano più comizi che conferenze stampa.

Nonostante tutti i festeggiamenti, tuttavia, la nazione ha raggiunto i 600.000 morti per il coronavirus, un triste promemoria del doloroso tributo del virus, anche se gli americani iniziano a godersi un'estate con molte meno limitazioni, se non nessuna, sulla loro capacità di vivere, lavorare e socializzare. Più di 63.000 sono morti a causa del virus in California, mentre a New York il numero ha raggiunto quasi 53.000 - i due totali più alti del paese.

Eppure entrambi i governatori hanno colto l'opportunità di guardare avanti.

In un discorso di 45 minuti, il signor Cuomo, che sta affrontando molteplici indagini e la possibilità di un procedimento di impeachment, ha evidenziato molti dei suoi progetti infrastrutturali preferiti, ha abbracciato i sostenitori politici e ha annunciato un spettacolo di fuochi d'artificio a livello statale previsto per martedì sera.

Il signor Newsom, che sta affrontando una campagna di richiamo, ma ha visto i suoi indici di gradimento migliorare man mano che la pandemia si è attenuata, si è presentato agli Universal Studios Hollywood affiancato da un assortimento di Minions della serie di film "Cattivissimo Me" e dall'eroe robotico "Transformers" Optimus Prime per annunciare premi della lotteria da 1,5 milioni di dollari alle persone che erano state vaccinate.

In entrambi gli stati, i funzionari sanitari hanno lottato per espandere le vaccinazioni tra le sacche significative della loro popolazione. Alcuni dei più bassi tassi di vaccinazione degli adulti a New York City, per esempio, sono nel Bronx, dove il 38 per cento degli adulti è completamente vaccinato e a Brooklyn, dove il 41 per cento lo è, mentre diverse contee popolose in California devono ancora raggiungere un tasso di vaccinazione completa del 40 per cento per tutti i residenti.

Anche così, la revoca delle restrizioni negli stati costieri che una volta erano epicentri della pandemia ha segnato un momento simbolico nella lotta della nazione contro il coronavirus, e ci si aspetta di riportare il tipo di scene familiari alla maggior parte dei newyorkesi e californiani in tempi prepandemici.

"Il rollback della maggior parte delle rimanenti restrizioni Covid-19 è la luce verde che i datori di lavoro stavano aspettando per riportare i dipendenti sul posto di lavoro", ha detto Kathryn Wylde, il presidente della Partnership for New York City, un influente gruppo imprenditoriale.

In California, anche gli imprenditori che erano stati critici nei confronti del signor Newsom hanno espresso sollievo per le nuove regole.

Il signor Cuomo ha fissato la soglia del 70% che ha innescato la fine delle restrizioni a New York la scorsa settimana come un modo per spronare la riapertura dello stato e incentivare la gente a vaccinarsi, dicendo che "virtualmente tutte" le regole sul coronavirus sarebbero decadute. Washington D.C. e altri 13 stati oltre a New York e la California hanno tutti raggiunto la stessa soglia, secondo gli ultimi dati federali, con il Vermont in cima alla lista all'84%. Il Maryland toglierà la maggior parte delle restrizioni sui virus il 1° luglio.

Il presidente Biden ospiterà un raduno di 1.000 persone il 4 luglio sul prato sud della Casa Bianca per celebrare il continuo ritorno alla normalità del paese. Il sindaco Bill de Blasio martedì ha annunciato che la città terrà una parata il 7 luglio per onorare la prima linea e i lavoratori essenziali.

I residenti della California e di New York dovrebbero ancora aspettarsi di vedere alcuni segni di vita pandemica anche con le restrizioni revocate.

Entrambi gli stati si atterranno ancora alla guida sulle mascherine del Centers for Disease Control and Prevention, che ha consigliato alle persone non vaccinate di indossare mascherine in casa e mantenere le distanze sociali. Alcune restrizioni più severe rimarranno nelle strutture correzionali e sanitarie, così come nelle scuole, nei trasporti pubblici e nei rifugi per i senzatetto.

E la decisione di porre fine a molte delle precauzioni, come permettere ai clienti vaccinati di andare in giro senza mascherine, spetterà alle singole aziende. Alcuni potrebbero decidere di mantenerle in vigore per permettere alla loro clientela e agli impiegati di sentirsi al sicuro.

Nonostante i festeggiamenti, ci vorranno probabilmente mesi prima che i corridoi commerciali di New York City a Manhattan assomiglino al trambusto di prima della pandemia. Solo il 12% dei lavoratori sono tornati nei loro uffici alla fine di maggio, circa lo stesso tasso dello scorso autunno, secondo Partnership for New York City.

La California è stata economicamente più in forma della maggior parte degli stati, anche se il suo settore del turismo "è stato davvero colpito da un colpo di mazza", ha osservato lunedì il signor Newsom. Il tasso di disoccupazione dello stato rimane circa 4 punti percentuali più alto di prima della crisi e più alto della media nazionale, in gran parte a causa dei licenziamenti nei ristoranti, hotel e attrazioni turistiche.

Negli ultimi mesi, mentre il tasso di positività al virus ha raggiunto i minimi storici, il signor Cuomo ha allentato una serie di regole dell'era pandemica, ma l'annuncio di martedì è stato una quasi totale cancellazione delle restrizioni.

Il servizio della metropolitana di 24 ore è ripreso il mese scorso. Bar e ristoranti sono stati autorizzati ad operare al 100% della capacità e a rimanere aperti oltre la mezzanotte. I funzionari statali hanno anche allentato i limiti di capacità per consentire più persone nelle sale da concerto e negli stadi sportivi.

Il governatore era in uno stato d'animo celebrativo martedì, pronunciando un discorso con musica allegra, così come le strette di mano con i principali leader del lavoro, che il signor Cuomo ha onorato con targhe per riconoscere il sacrificio dei lavoratori essenziali durante la pandemia. Il signor Cuomo non ha risposto alle domande dei giornalisti.

"Ricordate il 15 giugno", ha detto il signor Cuomo, osservando che era anche il compleanno di suo padre, il governatore Mario M. Cuomo, che il giovane Cuomo spesso invoca. "È il giorno in cui New York è risorta".

Per un governatore che è salito alla fama nazionale al culmine della pandemia, il discorso sembrava suggerire un momento di "missione compiuta" nella battaglia dello stato contro il virus in un momento in cui il signor Cuomo è stato coinvolto in diversi scandali.

Il governatore si è sforzato di riabilitare la sua immagine dopo le accuse di molestie sessuali che hanno portato a chiedere le sue dimissioni, anche tra i membri del suo stesso partito. Molteplici indagini statali e federali stanno esaminando le accuse, così come la sua gestione delle informazioni sulle morti nelle case di cura e un accordo da 5,1 milioni di dollari che ha ricevuto l'anno scorso per scrivere un libro di memorie sulla pandemia.

Il signor Newsom sta affrontando una campagna di riconferma. Il tentativo di spodestarlo - un governatore democratico in uno stato blu che è stato eletto nel 2018 con una valanga di voti - ha sfidato anche le aspettative dei suoi sostenitori repubblicani qualificandosi per il voto.

Parlando senza una copertura per il viso agli Universal Studios, il signor Newsom ha detto

"Oggi è un giorno per riconnettersi - per dare abbracci alla gente, per ricordare loro che non siamo ancora fuori dai guai, per ricordare loro che siamo tutti insieme in questo", ha detto il governatore. "La California è di nuovo aperta".

Eppure, alcuni esperti di salute pubblica hanno espresso preoccupazioni su una riapertura più completa, dato che il ritmo delle vaccinazioni è rallentato sostanzialmente nelle ultime settimane, dicono che è stato fondamentale aumentare il tasso di vaccinazione prima dell'autunno, quando più persone sono in casa.

"La mia preoccupazione è se questo eroderà lo slancio per ottenere più persone vaccinate", ha detto il dottor Wafaa El-Sadr, professore di epidemiologia e medicina alla Columbia Mailman School of Public Health. "Mi preoccupa che la gente pensi che questo sia alle nostre spalle".

Altri, tuttavia, hanno detto che l'abbandono delle restrizioni era meritato, dato il miglioramento dei tassi di infezione e di ospedalizzazione, ma, soprattutto, il numero di persone che sono state vaccinate.

Il Dr. Kitaw Demissie, il decano della Scuola di Salute Pubblica al SUNY Downstate Medical Center di Brooklyn, ha detto che raggiungere un tasso di vaccinazione del 70% rappresenta un vero successo di salute pubblica.

"Il settanta per cento è davvero buono secondo me", ha detto, stimando che almeno un altro 10 per cento delle persone a New York City aveva l'immunità da un'infezione precedente. "Quindi questo ci porterà probabilmente all'80 o 85% di immunità".