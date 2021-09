“RIDATECI I SOLDI” – A VENEZIA È SORTA SPONTANEA LA TRINCEA DEL MALCONTENTO: UN MURO DEL PIANTO CHE RACCOGLIE LE LAMENTAZIONI FEROCI DI CHI NON HA GRADITO I FILM ALLA MOSTRA – “SAI CHE TI DICO? SE UNO DEGLI SPELEOLOGI FOSSE CADUTO NEL BUCO SAREBBE STATO MEGLIO”, “HO SPESO TANTO PER DELLE PORCHERIE. RIVOGLIO I SOLDI BUTTATI DEI BIGLIETTI E LA PARTITA CHE MI SONO PERSO”, “HO VISTO COSE CHE VOI UMANI...”

Michela Tamburrino per “La Stampa”

mona lisa and the blood moon

Praticamente un muro del pianto. Il muro delle lamentazioni feroci che oscilla al grido di «Ridateci i soldi». Lì dove le sale cinematografiche del Lido s' incrociano, è sorta spontanea la trincea del malcontento. «Sai che ti dico?- si legge in un bigliettino - se uno degli speleologi fosse caduto nel buco sarebbe stato meglio» riferendosi appunto al film che li celebrava.

il buco di michelangelo frammartino 4

Oppure «Ho speso tanto per delle porcherie. Rivoglio i soldi buttati dei biglietti e la partita che mi sono perso». E ancora, «Ho visto cose che voi umani...». Non mancano insulti in inglese, francese, finlandese. I soldi indietro ovviamente non li avranno mai ma sarebbe carino se questi messaggi ricchi di creatività letteraria non finissero come i loro soldi: gettati.

