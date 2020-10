5 ott 2020 10:15

“RISCHIAMO DI TORNARE ALLA SITUAZIONE DI MARZO” - L’INFETTIVOLOGO GALLI LANCIA L’ENNESIMO ALLARME: “È EVIDENTE CHE NON SI È CAPITO COSA STIAMO ANDANDO A RISCHIARE. VOGLIAMO VANIFICARE I LUNGHI GIORNI DI LOCKDOWN E TUTTI I SACRIFICI CONNESSI PER ANDARE AD ONDEGGIARE IN UN LOCALE?” - NINO CARTABELLOTTA: “CON QUESTO TREND, A NATALE 1000 IN TERAPIA INTENSIVA E 12000 PERSONE OSPEDALIZZATE” - VIDEO