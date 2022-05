12 mag 2022 12:31

“UN’AGGRESSIONE BECERA E SELVAGGIA MESSA IN ATTO DA 4 INDIVIDUI IN DANNO DI UN RAGAZZINO. NOI PENSIAMO CHE QUESTO SIA UN OMICIDIO DOLOSO E NON PRETERINTENZIONALE” – LA REQUISITORIA DEL PM NEL PROCESSO PER L’OMICIDIO WILLY - PER L’ACCUSA “È UN CASO CHE SIA MORTO SOLO LUI E NON ANCHE L’AMICO CENCIARELLI” - NEL PROCEDIMENTO SONO IMPUTATI 4 GIOVANI DI ARTENA: I FRATELLI BIANCHI, MARIO PINCARELLI E FRANCESCO BELLEGGIA. PRESENTE IN AULA A FROSINONE ANCHE LA MADRE DELLA VITTIMA