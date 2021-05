12 mag 2021 16:59

“C’ERA UN PIANO DEI SERVIZI PER RAPIRMI” - “OGGI” HA INTERVISTATO AMEDEO MATACENA A DUBAI, DOVE SI TROVA DAL 2014 PER SFUGGIRE ALLA CONDANNA A TRE ANNI: “STO BENE, LAVORO COME CONSULENTE E L’UNICA COSA CHE MI PESA È LA DISTANZA DAI MIEI AFFETTI” (POVERINO…) - “AHMED YOUSUF NIDAL, CITTADINO ITALIANO DI ORIGINE MEDIORIENTALE, MI HA DETTO DI ESSERE STATO CONTATTATO DA AGENTI ITALIANI PER AIUTARLI IN UNA OPERAZIONE DI EXTRAORDINARY RENDITION. DOVEVANO PRENDERMI E..."