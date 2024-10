“L’ESERCITO HA I VIDEO DI JUAN CARLOS CON ALTRE DONNE” – UN EX COLONNELLO SGANCIA LA BOMBA SULLA MONARCHIA SPAGNOLA: “QUELL’UOMO ERA UN PREDATORE SESSUALE. È ANDATO A LETTO CON TUTTE LE DONNE FAMOSE DI SPAGNA, NON C'E' SOLO BARBARA REY. CI SONO VIDEO MOLTO MOLTO FORTI DELLE RELAZIONI INTIME DEL RE JUAN CARLOS CON L'UNA O CON L'ALTRA. CI SONO ANCHE GLI AUDIO E IL CONTENUTO È SCANDALOSO…”

Che re Juan Carlos, oggi 86 enne, sia sempre stato un Casanova impenitente (e la regina Sofia di Grecia una moglie fin troppo paziente) era un fatto noto da tempo, ma che l'esercito sia stato per anni testimone, fin qui omertoso, delle sue ripetute scappatelle è una notizia che sta scuotendo nel profondo anche i più incalliti monarchici di Spagna. Settimana scorsa il primo colpo basso: la rivista olandese Privé ha pubblicato alcune vecchie fotografie che ritraggono il sovrano mentre bacia con passione la conduttrice televisiva Bárbara Rey.

Era il 1994, Juan Carlos I non aveva ancora ceduto lo scettro al figlio Felipe VI, proclamato suo successore solo vent'anni dopo per l'incalzare di una serie di scandali economici che coinvolgevano la Real Casa dei Borboni. Nei giorni scorsi è poi arrivata l'intervista-bomba sul periodico spagnolo El Plural: «Juan Carlos ha dormito con centinaia di donne diverse», accusa il colonnello Amadeo Martínez Inglés, per quarant'anni nelle forze armate, decorato con una medaglia al valore nella guerra del Sahara occidentale, e da tempo molto critico nei confronti del re emerito.

«Ci sono video molto molto forti. Video delle relazioni intime del re Juan Carlos. Non solo con Bárbara Rey, ma con altre celebrità», ha rivelato il colonnello che probabilmente ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo essere stato espulso dall'esercito nel 1990 per aver sostenuto l'abolizione della coscrizione. «L'esercito ha filmato re Juan Carlos... con l'una o con l'altra... Ci sono anche gli audio... il contenuto è scandaloso […]

Re Juan Carlos era strettamente sorvegliato dai servizi segreti militari. Aveva sempre una spia alle spalle... Inviavano tutte le informazioni alla sezione intelligence dell'esercito. Il re è stato filmato per ovvie ragioni di sicurezza nazionale. Il capo dello Stato non può essere un mascalzone che si dedica a stare con l'una o con l'altra. Perché la vita di quest'uomo... L'ho messo in tutte le parole del mio libro: era un predatore sessuale... È andato a letto con tutte le famose di Spagna».

[…] «Molte volte appena arrivavamo in caserma al mattino, la prima cosa che un collega dell'intelligence faceva era mostrare l'ultimo video per riderci su... Non che ci fosse una stanza dove tutti potevano vedere il re. Sto parlando di persone molto riservate, alti ufficiali del quartier generale dell'esercito».

[…] la Casa Reale ora teme la pubblicazione di altre immagini compromettenti […]

