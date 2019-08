“L’ESTREMA DESTRA È PIÙ PERICOLOSA DEL TERRORISMO ISLAMICO” - IN GERMANIA LA POLIZIA FEDERALE CREERÀ UN REPARTO CONTRO LA “MINACCIA DELLA DESTRA XENOFOBA” - DA GENNAIO A GIUGNO CI SONO STATI 8605 CRIMINI COMMESSI DA SIGLE DI ORIENTAMENTO RAZZISTA, MILLE IN PIÙ RISPETTO AL 2018, MA I SOVRANISTI DI AFD NON SONO CONTENTI: “È UNA MOSSA FINALIZZATA A PERSEGUITARE CHI CONDANNA IL RADICALISMO E VA CONTRO IL PERBENISMO E IL POLITICAMENTE CORRETTO”

Gerry Freda per www.ilgiornale.it

neonazisti a ostritz per il festival scudo e spada

La polizia federale tedesca (Bka) si doterà presto di una nuova unità, specializzata nel contrasto alla “minaccia dell’estrema destra”. I dettagli della nuova strategia per la sicurezza nazionale elaborata dall’agenzia preposta all’ordine pubblico, e avallata dal governo Merkel, sono stati recentemente rivelati in esclusiva dal quotidiano Süddeutsche Zeitung. A detta dell’organo di informazione, la polizia avrebbe deciso di costituire il reparto in questione una volta constatato “l’allarmante livello di pericolosità raggiunto dalle organizzazioni xenofobe”, che costituirebbero ormai un rischio “più grande del terrorismo islamico”.

neonazisti berlino 6

proteste a chemnitz

A dimostrare il fatto che l’estremismo di destra sarebbe attualmente “fuori controllo” contribuirebbero i dati relativi alle violenze avvenute nella prima metà del 2019 e attribuite proprio ai movimenti nazionalisti radicali. In base alle informazioni raccolte dal Bka e diffuse dalla Süddeutsche Zeitung, da gennaio a giugno di quest’anno vi sarebbero state appunto ben 8,605 crimini commessi da sigle di orientamento razzista, ossia quasi mille in più rispetto a quelli accertati nel 2018 nel medesimo periodo. La pericolosità delle cellule estremiste sarebbe comprovata, inoltre, anche dal numero di militanti xenofobi oggi presenti sul territorio federale, stimati dai vertici della polizia in circa 24mila unità e tale cifra sarebbe “in costante crescita”.

merkel chemintz

protesta contro i neonazisti a ostritz

Di conseguenza, al fine di fronteggiare la nuova minaccia, spiega la testata, il Bka creerà un apposito reparto anti-estremismo responsabile di condurre una “lotta a tutto campo” contro la propaganda nazionalista radicale. La nuova unità verrà a breve istituita all’interno del “dipartimento ST”, preposto al mantenimento di contatti diretti tra i tutori dell’ordine e i servizi segreti di Berlino. Inizialmente, la divisione in questione potrà contare su un personale di “440 uomini”, che verrà reclutato al termine di rigorose procedure di selezione prossime all’avvio.

horst seehofer angela merkel

Per stroncare con rapidità ogni potenziale minaccia di matrice xenofoba, il nuovo reparto applicherà un sistema di valutazione dei rischi per la sicurezza denominato "RADAR-rechts" (radar-destra), costituito dall’integrazione delle tradizionali tecniche investigative con i moderni strumenti di rilevazione dei pericoli presenti sul web. Proprio Internet, i social e i blog saranno un “terreno di caccia privilegiato” dell’unità in via di costituzione, poiché la rete rappresenterebbe attualmente il principale mezzo di trasmissione degli ideali razzisti e violenti.

joerg meuthen alexander gauland alice weidel frauke petry

Quanto pubblicato ultimamente dalla Süddeutsche Zeitung ha subito indotto i sovranisti di AfD a condannare con forza la strategia varata dai vertici della polizia e dal governo Merkel. Innanzitutto, tale partito ha bollato come “scioccante” il fatto che le autorità abbiano deciso di profondere un maggiore impegno nella lotta all’estremismo di destra piuttosto che in quella al jihadismo. La formazione anti-Ue, per bocca del suo portavoce Jörg Meuthen, ha quindi etichettato la mossa del Bka come finalizzata a “perseguitare chi, andando contro il perbenismo e il politicamente corretto di media e istituzioni, condanna il radicalismo islamico e i rischi del multiculturalismo”.

alexander gauland alice weidel jorg meuthen AFD alice weidel leader gay afd afd manifestazione francoforte contestazioni di afd 1 afd petry weidel proteste dopo i voti a afd manifestazione estrema destra germania chemnitz joerg urban 6 i leader di afd ostritz la polizia confisca la birra ai neonazisti chemnitz 14 JABER ALBAKR - OPERAZIONE POLIZIA A CHEMNITZ 2 chemnitz 10 chemnitz 11 chemnitz 12 chemnitz 13 chemnitz 15 chemnitz 3 chemnitz 2 chemnitz 5 chemnitz 7 chemnitz 4 chemnitz 6 neonazisti berlino 3 chemnitz 9 neonazisti berlino 10 neonazisti berlino 11 neonazisti berlino 12 neonazisti berlino 13 neonazisti berlino 2 neonazisti berlino 4 neonazisti di plauen 16 neonazisti berlino 5 i cittadini ostritz comprano birra per boicottare il festival neonazista neonazisti di plauen 6 neonazisti a ostritz per il festival scudo e spada 2