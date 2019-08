“L’EVASIONE FISCALE È LA PRIMA EMERGENZA CRIMINALE DI QUESTO PAESE” – IL PROCURATORE DI MILANO FRANCESCO GRECO: “NELLE CASSETTE DI SICUREZZA CI SONO 200 MILIARDI DI EURO CHE SI POSSONO RECUPERARE. TUTTI EVASORI” – “LA POLITICA DOVREBBE DARE UN SEGNALE FORTE, PERCHÉ OGNI ANNO L’ITALIA HA UN ‘TAX GAP’ CHE OSCILLA TRA I 110 E I 140 MILIONI DI EURO”– VIDEO

FRANCESCO GRECO: L'EVASIONE FISCALE E' LA PRIMA EMERGENZA CRIMINALE DI QUESTO PAESE

Da www.ilfattoquotidiano.it

FRANCESCO GRECO

Il procuratore di Milano Francesco Greco, ospite venerdì alla festa per i 10 anni del Fatto assieme al segretario della Cgil, Maurizio Landini per il dibattito “La Finanziaria pagata dai ladri”, moderato da Gianni Barbacetto, ha affrontato il tema della lotta all’evasione fiscale. “L’evasione è la prima emergenza criminale di questo Paese – ha detto Greco, per anni a capo del pool di Milano sui reati tributari – perché ogni anno l’Italia ha un tax gap (la differenza tra le imposte incassate in teoria e in pratica, ndr) che oscilla tra i 110 e i 140 miliardi, ovvero quattro o cinque Finanziarie. Per questo la politica dovrebbe dare un segnale forte sulla lotta all’evasione fiscale. Nelle cassette di sicurezza ci sono 200 miliardi di euro che si possono recuperare. Tutti evasori”.

evasione fiscale CASSETTE DI SICUREZZA 1 cassette di sicurezza evasione fiscale 3 CASSETTE DI SICUREZZA CASSETTE DI SICUREZZA CASSETTE DI SICUREZZA evasione fiscale 1 CASSETTE DI SICUREZZA francesco greco1