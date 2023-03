“L’ITALIA PER ALCUNI GIORNI SCOPRE ALTRI ESOTICI VIAGGI” – IL GIP DI CROTONE, MICHELE CIOCIOLA, SI FA PRENDERE LA MANO E NELL’ORDINANZA DI CONVALIDA DEL FERMO DEI TRE SCAFISTI DEL BARCONE NAUFRAGATO A CUTRO ESAGERA CON L’IRONIA. POI, DOPO DIVERSI SVOLAZZAMENTI AULICI, PASSA FINALMENTE ALLA SOSTANZA E CONVALIDA IL CARCERE PER GLI INDAGATI…

Estratto dell’articolo di Manuela Messina per www.ilgiornale.it

MICHELE CIOCIOLA - GIP CROTONE

Non sono rare le espressioni "irrituali" nei provvedimenti dei giudici, dalle ordinanze alle motivazioni delle sentenze. […] Qui però c'è chi stavolta si è superato nel cosiddetto "esercizio di stile": parliamo del giudice per le indagini preliminari di Crotone Michele Ciociola, chiamato a decidere sul fermo di due dei tre presunti scafisti del naufragio di Crotone, Sami Fuat, 50enne turco e Khalid Arslan, 25enne pakistano.

Nell'ordinanza di convalida del fermo[…], il gip esprime alcune considerazioni poco neutre sulla tragedia dei migranti avvenuta sulle coste calabresi. Un prologo lungo neanche una ventina di righe, capace però di far saltare sulla sedia chi legge. "In attesa dell'atteso ed osannato turismo crocieristico - scrive nero su bianco - l'Italia per alcuni giorni scopre altri esotici viaggi alla volta di Crotone e dintorni".

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 1

“Esotici viaggi”? […] Ed eccolo che continua: "Nel frattempo immarcescibili e sempre più opulente organizzazioni criminali turche (nel caso in specie, tuttavia, emergono appendici strutturali pakistane) brindano all'ultima tragedia umanitaria (il disastroso terremoto che inghiottiva parte della Turchia e della già martoriata Siria) che regalerà ai loro traffici ulteriori miriadi di disperati, disperati disposti a tutto pur di mettersi alle spalle un crudele presente ed un ancor più fosco futuro”.

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 3

Siamo quasi alla fine della premessa, […]. "Lungi dall'ergersi alla Cassandra di turno, chi scrive, gravato dagli orrori dell'ultima mareggiata pitagorica, si accinge a vagliare l'ultimo fermo disposto in materia di immigrazione clandestina". Prima di entrare finalmente nel merito delle "apprezzande esigenze cautelari", ecco l'ultimo volo stilistico: "Diversamente dal consueto, il caso di specie registra decine di vittime, vittime di un destino sordo alle loro speranze e di uno stato di necessità non altrimenti fronteggiabile se non alla mercé di disperati viaggi della speranza".

Fine del prologo, fine della "letteratura". […] In sostanza: fermo convalidato e carcere per gli indagati per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, naufragio colposo e lesioni. Il motivo principale: il "concreto pericolo di commissione di reati della stessa indole di quelli per cui si procede, per le specifiche modalità e circostanze del fatto che denotano una spiccata pericolosità sociale degli indagati” che spinge a “ritenere di certo non improbabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi”.

PALASPORT DI CROTONE BARE VITTIME NAUFRAGIO il naufragio del barcone di migranti a canneto di cutro visto dall'alto cadaveri di migranti morti nel naufragio a steccato di cutro, crotone naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 1 naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 2 naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 1 naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 4 MATTEO PIANTEDOSI MEME BY VUKIC