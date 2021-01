“C’È UN TERRORE PURO PER LA MUTAZIONE DEL VIRUS” - ANGELA MERKEL STA PENSANDO DI FARE UN MEGA-LOCKDOWN RAFFORZATO A PARTIRE DAL 20 GENNAIO: STOP AL TRASPORTO PUBBLICO COPRIFUOCO E SMART WORKING TOTALE ALMENO IN ALCUNI LANDER – IL GOVERNO TEME CHE LA VARIANTE INGLESE VADA FUORI CONTROLLO. FORSE, VISTI I NUMERI DEI MORTI, LO È GIÀ…

Covid: Bild,Merkel vuole lockdown rafforzato da 20 gennaio ++

(ANSA) - BERLINO, 14 GEN - La cancelliera Angela Merkel intende inasprire il lockdown in Germania già a partire dal 20 gennaio, è quanto riferisce Bild. La cancelleria starebbe valutando le opzioni di sospendere il trasporto pubblico e i treni a lunga distanza, di introdurre il coprifuoco e obbligare alcuni Laender allo smart-working totale.

"C'è un terrore puro per la mutazione" del virus, riferisce un partecipante all'incontro in cui Merkel avrebbe espresso il suo parere, riferisce Bild. L'ufficio di cancelleria teme che la "variante" individuata in Inghilterra (la B117) possa portare in Germania ad uno sviluppo simile a quello inglese. Secondo la cancelliera nel Paese sarebbero ancora troppe le persone che si spostano e troppo poche quelle che lavorano in home-office come sarebbe invece a suo avviso opportuno.

Covid: Germania, nuovo record vittime, 1.244 in 24 ore

(ANSA) - BERLINO, 14 GEN - Raggiunge un nuovo record il numero delle vittime del bollettino sul Covid in Germania: stando ai dati del Robert Koch Institut sono stati 1244 i decessi legati a virus nelle ultime 24 ore (il picco finora era stato 1.188, l'8 gennaio). Sono inoltre 25.164 le nuove infezioni. L'indice di incidenza dei nuovi contagi per 100 mila abitanti su sette giorni è a 151,2, ancora molto lontano dalla soglia dei 50.

