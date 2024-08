“L’UMILIAZIONE DEL ‘TAPPO-ATTACK’ MI FA SENTIRE SOVRANISTA, TRUMPIANO, FINANCO PUTINIANO” – PINO CORRIAS FILOSOFEGGIA SULL’INSOPPORTABILE TAPPO CHE RIMANE ATTACCATO ALLE BOTTIGLIE DI PLASTICA, COME DA DIRETTIVA UE: “L’UMANO FINIRÀ PER SOCCOMBERE DI FRONTE ALL’INUMANO CHE HA OTTUSAMENTE PRODOTTO E POI MORTIFICATO. COME ADESSO CI MORTIFICA QUESTO STUPIDO TAPPO CHE MI SFIDA, SI RIBELLA…”

Estratto dell’articolo di Pino Corrias per “il Fatto quotidiano”

[…] questa storia del tappo di plastica che non si stacca più dalla bottiglia d’acqua naturale o frizzante, s’attorciglia, scivola, resiste, ci ride in faccia, può diventare enormemente irritante, travalicare i suoi minuscoli confini di laccio/lacciuolo, per ergersi a ostacolo della nostra intera, inalienabile libertà di gesto, di intenzione, di pensiero,[...] scheggiando l’umore fino a lasciarci intravedere […] il baratro della nostra umana impotenza di fronte all’ostilità delle cose che si ribellano al nostro volere, come accade in un memorabile racconto di Richard Matheson,

dove il protagonista viene ucciso da tutti gli oggetti del suo studio che si coalizzano contro la sua prepotenza ([…] la matita gli cava un occhio, la stilografica lo attacca alla giugulare) a dire che l’umano finirà per soccombere di fronte all’inumano che ha ottusamente prodotto e poi mortificato

[…] come adesso ci mortifica questo stupido tappo che non si stacca, mi sfida, si ribella, contenendo anche lui un frammento della volontà di potenza dell’universo che ci opprime anche nel dettaglio, stavolta servendosi di un qualche oscuro funzionario, anzi gnomo, di labirinto bruxellese, che con un comma e una virgola ci ha imposto questa intollerabile umiliazione del “tappo-attack” e della nostra intera libertà, al punto di farmi sentire – per un tremendo istante – ostile alla puntigliosa Europa delle postille e dei divieti, e dunque scoprendomi sovranista, nazionalista, trumpiano, financo putiniano. Poi finalmente il tappo si stacca, ho vinto! Bevo il bicchier d’acqua, ripenso con affetto alla sinistra dei diritti e passa tutto.

