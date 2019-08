“L’UNICA QUALITÀ DI BONAFEDE È LA MALAFEDE” – VITTORIO FELTRI SPARA A ZERO SU ALFONSO BONAFEDE, OSPITE DEL PROGRAMMA “IN ONDA”: “ABBIAMO CONTENUTO MATTEO SALVINI” VANNEGGIA IL GUARDASIGILLI SCATENANDO LE IRE DEL DIRETTORE DI “LIBERO” CHE IMBRACCIA TWITTER: “TRA POCO TORNERÀ A CASA E SPARIRÀ. CONTINUA AD APPELLARSI A MATTARELLA E DIMENTICA CHE LUIGI DI MAIO CHIESE CHE…”

Grande protagonista - in negativo - della serata televisiva, in un caldissimo venerdì 9 agosto in cui impazza la crisi di governo, è Alfonso Bonafede, il Guardasigilli grillino, uno dei tanti ministri "per caso" sfornati dai pentastellati. Eccolo, ospite in studio a In Onda, dove riesce a dire - tra le altre - che "abbiamo contenuto Matteo Salvini", suscitando ilarità e reazione stizzita del conduttore, Luca Telese.

Ma non è mica finita. Il buon Alfonso si appella più volte a Sergio Mattarella, faccia qualcosa per contenere il leghista, per l'amor di Dio. Aggiunge poi che "mi dà molta tranquillità il fatto che la crisi di governo sia in mano a Mattarella".

Troppo. Anche per Vittorio Feltri, che su Twitter cannoneggia contro l'ormai quasi-ex inquilino di via Arenula. A Bonafede, il direttore, riserva due cinguettii al vetriolo. Il primo recita: "La grande e unica qualità del ministro pentastellato Bonafede è la malafede. Tra poco tornerà a casa e sparirà". Difficile prevedere per Alfonso un futuro differente.

Dunque, il secondo cinguettio: "Bonafede continua ad appellarsi a Mattarella e dimentica che Luigi Di Maiochiese che il capo dello Stato fosse messo sotto accusa. Vergogna". Già, Bonafede in tv rimedia una clamorosa, sonora, indimenticabile figuraccia in perfetto stile grillino.

