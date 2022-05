25 mag 2022 11:34

“RUBY ERA INAFFIDABILE E FU FATTA VOLARE IN MESSICO PER NON FARLA TESTIMONIARE” - IL PM LUCA GAGLIO, AL PROCESSO RUBY TER, DESCRIVE LA STRATEGIA PER “SILENZIARE” LA RAGAZZA: “TRA DICEMBRE 2012 E GENNAIO 2013, QUANDO AVREBBE DOVUTO DEPORRE NEL PROCESSO RUBY 1 (BERLUSCONI FU POI ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA), SI INCONTRÒ CON MARIA ROSARIA ROSSI E RICEVETTE I SOLDI PER ANDARE IN MESSICO" - “LE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO CHE KARIMA SPENDEVA LE VENIVANO CONSEGNATE, TRAMITE IL SUO LEGALE LUCA GIULIANTE, DA BERLUSCONI; LEI PIÙ DI COSÌ NON POTEVA SPENDERE, PIÙ DI COSÌ C'ERA SOLO BUTTARE I SOLDI DALLA FINESTRA. SOFFRE IN QUEL PERIODO DI UNA VERA E PROPRIA COMPULSIONE A SPENDERE”